Federico Chiesa sta recuperando il sorriso: l'attaccante classe 1997 è tornato in campo oggi nella partitella in famiglia che la Juventus ha organizzato alla Continassa tra chi sta recuperando il sorriso: l'attaccante classe 1997 è tornato in campo oggi nella partitella in famiglia che la Juventus ha organizzato alla Continassa tra chi non ha sfidato l'Empoli più alcuni elementi delle formazioni Under 19 e 17. E da lui sono arrivati incoraggianti...

Ad

Chiesa, che manca dai campi della Serie A dal brutto infortunio del gennaio scorso, sta facendo progressi: il ginocchio tiene, e nei 45 minuti in cui è stato in campo Federico ha anche trovato la via del gol in due occasioni. Per la cronaca, la sua squadra ha trionfato per 7-1.

Serie A Mourinho: "Un abbraccio alla famiglia di Francesco da tutti noi" 31 MINUTI FA

"Fantasia al potere", aveva detto Massimiliano Allegri rispondendo ai giornalisti quando paventavano la possibilità di rivedere in campo Federico Chiesa già venerdì sera contro l'Empoli. "Ha fatto solo due allenamenti con noi", aveva puntualizzato l'allenatore della Juve: naturalmente saranno necessarie altre conferme per evitare di correre richi inutili, ma la speranza di una convocazione, anche soltanto dalla panchina contro il Benfica in Champions League non è più così utopica.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A La Juventus perde Paredes per 15 giorni: problema alla coscia sinistra UN' ORA FA