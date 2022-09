Juventus Max Allegri ha presentato la sfida di domenica sera contro la Salernitana: alle 20:45, i bianconeri riprenderanno il percorso in campionato dopo il turno infrasettimanale di Champions League che ha visto il Il tecnico dellaha presentato la sfida di domenica sera contro la Salernitana: alle 20:45, i bianconeri riprenderanno il percorso in campionato dopo il turno infrasettimanale di Champions League che ha visto il Paris Saint-Germain trionfare al Parco dei Principi . Questa domenica però, la squadra di Allegri punteranno a scalare un po' di gerarchie in classifica. L'allenatore bianconero ha parlato in conferenza stampa di diversi temi, dalla gara col PSG, alle condizioni dei giocatori tra cui Locatelli, Di Maria e Chiesa.

Sulla partita contro la Salernitana

"Temiamo le insidie di una gara post-Champions. Tra le squadre che lottano per non retrocedere la Salernitana è quella che gioca meglio. Nicola ha fatto un grande lavoro. Dobbiamo fare una partita tosta perché ci servono i tre punti”.

Su Paredes e le condizioni degli infortunati

"L'inserimento di Leandro è stato buono, domani gioca anche perché Locatelli ha un piccolo affaticamento e non ci sarà. Mercoledì torna Di Maria, Chiesa ha ripreso ad allenarsi in campo ma non con la squadra. Anche Szczesny è ancora fuori".

Sulla gara col PSG

"Di positivo ha lasciato che dopo il 2-0 abbiamo avuto una bella reazione. Non mi piace che dopo Parigi siamo diventati anche simpatici, noi dobbiamo diventare antipatici perché vuol dire che sei vincente. Non dobbiamo diventare simpatici e bellini, altrimenti mi arrabbio. Abbiamo una partita molto importante da affrontare con la giusta serietà".

Sulle parole di Elkann

"L'ottimismo dell'ingegnere ce l'ho anch'io. Se togliamo l'equivalente di Pogba, Di Maria e Chiesa alle altre squadre? Noi dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo sapendo che le prospettive sono rosee. Stringiamo ora i denti per non rovinare tutto".

Kean può essere una soluzione a destra?

"A Parigi è entrano bene, anche se a giocato pochi minuti, a Firenze meno. Normale che a sinistra faccia meglio".

Sui pochi palloni toccati da Vlahovic

"Noi cerchiamo di aiutarlo, lui sta migliorando. Sono anche le caratteristiche dei giocatori, a Vlahovic piace più attaccare la profondità. A Parigi ha giocato tecnicamente una partita migliore. valutazione del tandem con Milik? Hanno dimostrato di poter giocare assieme. Domani non so se lo faranno, Milik era tanto che non giocava e abbiamo molte partite. I cambi diventano importanti perché i cinque che entrano determinano le partite. Quelli che sono in panchina devono sentirsi ancora più titolari perché son quelli che determinano le partite".

Su Chiesa

"Spero di averlo prima della sosta per il Mondiale. Come ho giù detto spero di averlo al 100% per gennaio".

