Il massimo risultato col minimo sforzo. La Juventus batte 2-0 lo Spezia e torna alla vittoria dopo il pari con la Roma, riportandosi a due punti dal primo posto. Apre di nuovo Dusan Vlahovic, di nuovo su punizione, di nuovo con un sinistro a giro sotto l'incrocio, di nuovo dopo pochi minuti. Ma è un successo che maschera solo parzialmente i soliti problemi della squadra di Allegri, che dopo essere passata in vantaggio smette semplicemente di giocare, lasciando il pallino del gioco ai liguri. Il problema è che Nzola e compagni non riescono mai a calciare verso la porta, facendo inesorabilmente sfumare verso il limite dell'area il buon gioco costruito a centrocampo. E così, nel recupero, è la Juve a trovare il raddoppio con Milik, al suo primo centro bianconero. La squadra di Allegri, nervosissimo nel finale, si porta così a quota 8. Con tanti problemi da risolvere ma con nel motore un Leandro Paredes in più, ufficializzato nel pomeriggio e già presente sulle tribune dello Stadium. La vera nota dolente della serata, semmai, è l'infortunio a una caviglia rimediato nel finale del primo tempo da Szczesny, costretto a uscire in barella. Nelle prossime ore se ne saprà di più.