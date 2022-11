Milan e Spezia (Michael Fabbri di Ravenna. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio San Siro di Milano. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA scritta ), valido per la 13a giornata di Serie A, arbitrato dal signordi Ravenna. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadiodi Milano.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Milan-Spezia, ufficiali: Diaz e Origi dal 1'. C'è Maldini 3 ORE FA

La moviola di Milan-Spezia

Minuto 21': GOL DI THEO CONVALIDATO DOPO 5' - Grandissima palla di Bennacer per Theo Hernandez che si inserisce alle spalle di Kiwior e realizza il gol del vantaggio. C'è comunque un controllo del VAR per verificare la posizione del capitano dei rossoneri. Gol regolare, ma a Fabbri la comunicazione arriva dopo più di 4' di check. In realtà non c'è stata una problematica di millimetri per capire se Theo Hernandez fosse in posizione regolare, ma un problema audio tra la sala VAR e l'auricolare di Fabbri. Ecco spiegato il ritardo per definire la situazione.

Minuto 42': AMMONITO BENNACER - Brutto intervento in ritardo di Bennacer che viene ammonito da Fabbri. Giallo meritatissimo per il centrocampista rossonero.

Minuto 63': GIALLO PER MESSIAS CHE SIMULA - Messias cerca il rigore nel contatto con Caldara. L'ex difensore del Milan toglie la gamba e la simulazione è evidente: arriva il giallo per l'attaccante dei rossoneri.

Minuto 65': GOL ANNULLATO A TONALI - Gol fantastico di Tonali con un destro dal limite a ridare il vantaggio ai rossoneri. Dopo il check del VAR, però, la rete viene annullata. C'era un fallo di Tomori su Nzola ad inizio azione.

La squadra arbitrale

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna,

Assistenti: Milele e Vono,

Quarto uomo: Luca Zufferli,

VAR: Luca Banti,

AVAR: Marini,

FIFA, Collina spiega il Fuorigioco Semiautomatico

Serie A Milan-Spezia: probabili formazioni e statistiche 03/11/2022 ALLE 18:44