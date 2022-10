Massimo Ferrero a Marassi durante il posticipo della 10a giornata di campionato tra Sampdoria e Roma (col successo dei giallorossi per 1-0). L'ex patron della Samp, lasciare lo stadio sotto scorta. Il giorno successivo, arriva il comunicato della società che afferma che il ritorno di Ferrero allo stadio non era né programmato né avvallato dall'attuale Consiglio di Amministrazione. Ha fatto discutere la presenza didurante il posticipo della 10a giornata di campionato tra(col successo dei giallorossi per 1-0). L'ex patron della Samp, sostituito da Lanna in società , non ha lasciato un buon ricordo nella tifoseria blucerchiata, soprattutto per come è maturata la sua uscita dal club. Lui si è presentato a 10 mesi di distanza dall'ultima volta, subendo però la contestazione dei tifosi tanto che ha dovuto. Il giorno successivo, arriva il comunicato della società che afferma che il ritorno di Ferrero allo stadio non era né programmato né avvallato dall'attuale Consiglio di Amministrazione.

Il comunicato della Sampdoria

In seguito ai fatti di ieri il Consiglio di Amministrazione informa che la presenza allo stadio del signor Massimo Ferrero non era programmata né in alcun modo avallata dal Consiglio stesso né da alcun dipendente della società. Il CdA ribadisce di aver sempre operato in totale unità, indipendenza e autonomia nella gestione della società

Nei prossimi giorni il CdA compatto verificherà se sussistono ancora le condizioni per la prosecuzione del proprio incarico nel rispetto dei suddetti presupposti avendo come unica finalità la tutela dell’U.C. Sampdoria

