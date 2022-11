Si dice che la fortuna aiuta gli audaci, nel calcio è un proverbio che assomiglia quasi a una scienza esatta. E così una Lazio non brillante, ma bravissima a non smettere mai di credere di poter portare a casa il risultato batte 1-0 il Monza e si ritrova in orbita al secondo posto a pari punti col Milan, grazie a una prova gagliarda risolta da un altro regalo: dopo Ibanez, stavolta è Di Gregorio che apparecchia il gol decisivo al giovane Luka Romero, secondo marcatore più giovane della storia biancoceleste dopo Capponi.

Avvio sorprendentemente stentato per la Lazio, che gira palla con poca qualità e senza trovare il ritmo partita. Ne approfittano gli ospiti, che al 13' vanno anche in vantaggio con uno splendido gol di tacco di Petagna che però parte in leggera posizione irregolare: il VAR interviene e invita il direttore di gara ad annullare la rete. Gli uomini di Sarri, che è costretto per infortunio a rinunciare a Lazzari a metà ripresa, si ritagliano una chance nitidissima con Vecino che, servito alla perfezione da Felipe Anderson, al 36' manda alto di pochissimo un rigore in movimento.

In un secondo tempo ancor più bloccato sono i cambi a smuovere le acquei, che danno ottima linfa alla squadra e creano i presupposti per confezionare l'episodio decisivo: l'uomo della provvidenza è Luka Romero, che segna il suo primo gol in Serie A approfittando della brutta papera di Di Gregorio sul tiro di Pedro. Una rete fondamentale, che fa volare i biancocelesti al secondo posto in classifica a pari punti col Milan: la Champions, quest'anno, sembra davvero essere un obiettivo alla portata.

Il tabellino

Lazio-Monza 1-0

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (27' Marusic), Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio (60' Cataldi), Vecino (60' Basic); Cancellieri (46' Romero), Felipe Anderson, Pedro (86' Immobile). All.: Sarri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati (58' Marlon), Caldirola, Izzo (79' Carboni; Ciurria, Ranocchia, Pessina, Carlos Augusto; Colpani (73' Caprari), Machin (58' Rovella); Petagna (73' Gytkjaer). All.: Palladino.

ARBITRO: A. Santoro

GOL: 70' Romero

AMMONITI: 45'+1 Donati, 63' Casale, 75' Marusic

ESPULSI: -

NOTE: recupero 6'

La cronaca in 5 momenti

10 - COLPANI! MONZA PERICOLOSO! Errore di Marcos Antonio, ne approfitta il centrocampista del Monza per calciare dai 20 metri: non perfetto Provedel, che salva in corner.

13 - PEEEEETAGNAAAAAA! GOL DI TACCO MERAVIGLIOSO! VANTAGGIO MONZA! Ciurria serve Colpani a destra, che a sua volta mette dentro di prima trovare il colpo di tacco volante della punta brianzola, che inchioda Provedel!.

14 - ANNULLATO! Intervento del VAR, un fuorigioco vizia l'azione: gol non convalidato.

36 - VECINO A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Triangolo micidiale tra l'uruguagio e Felipe Anderson, che poi lo ritrova perfettamente all'altezza del dischetto: la conclusione dell'ex Inter sfiora l'incrocio dei pali!

70 - ROMEROOOOOOOOO! ROMEROOOOOOOO!!! PRIMA GIOIA IN SERIE A! Brutto errore di Di Gregorio che lascia nell'area piccola un pallone invitante per il giovane attaccante biancoceleste, che spacca la porta da due passi!

MVP

Il migliore - Luka ROMERO: Bravo e fortunato a farsi trovare pronto: il suo primo gol in Serie A vale il secondo posto per la Lazio.

Fantacalcio

Chi sale - PEDRO: Mattatore assoluto sulla destra, dove fa ammattire Ciurria e Donati con un dribbling dopo l'altro. Ultimamente sta benissimo fisicamente e incide con grande continuità nella partita.

Chi scende - DI GREGORIO: Sciagurata la sua papera sul tiro di Pedro, che regala il gol alla Lazio in una partita bloccata: erroraccio pesantissimo.

