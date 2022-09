Ad

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6: bene nelle uscite alte, incolpevole sul gol. A parte questo, un pomeriggio sostanzialmente da spettatore.

DODO 7: grande spinta sulla destra. Il classe 1998 ex Shakhtar Donetsk dimostra di essere uno stantuffo di assoluta qualità.

Nikola MILENKOVIC 5,5: qualcosa da rivedere in fase di marcatura, dà forfait dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa per via di un fastidio fisico.

Dal 54' Lucas Martinez Quarta 6,5: molto meglio del capitano tra interventi energici e attenzione sempre alta sugli anticipi.

IGOR 6,5: di fatto, annulla ogni tentativo di penetrazione di Cuadrado.

Cristiano BIRAGHI 6,5: dialoga benissimo con Sottil lungo la sinistra. Spesso gioca di prima e difficilmente sbaglia la giocata.

Youssef MALEH 6: prestazione sufficiente, ma senza strafare a metà campo. Gli manca sempre quel guizzo in più che aveva dimostrato di possedere nell'esperienza di Venezia.

Dal 62' Rolando Mandragora 6: entra col piglio giusto in mediana.

Sofyan AMRABAT 6,5: senza fronzoli, né complimenti in fase nevralgica. All'88' una sua bordata diretta sotto la traversa viene sventata da un miracoloso Perin.

Antonin BARAK 5,5: deve ancora ambientarsi totalmente nell'idea di gioco di mister Italiano.

Dal 79' Szymon Zurkowski: sv.

Christian KOUAME 7: un treno sull'out offensivo di destra. Alla prima occasione disponibile, su lungo filtrante di Sottil, è arrivato il gol.

Christian Kouame esulta dopo il gol segnato durante Fiorentina-Juventus - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Dal 64' Jonathan Ikoné 5,5: sempre abbastanza velleitario là davanti.

Luka JOVIC 5: oltre al rigore sciupato, una prestazione da "Chi l'ha visto", là davanti.

Dal 79' Arturo Cabral: sv.

Riccardo SOTTIL 7: un assist verticale al bacio per Kouamé e un passaggio d'oro per Barak a inizio ripresa.

Mister Vincenzo ITALIANO 6,5: ai punti, la sua Fiorentina avrebbe meritato l'intera posta in palio. Il pensiero all'Europa, così come accaduto anche alla Juve, ha finito poi per incidere.

Le pagelle dealla Juventus

Mattia PERIN 7,5: un rigore sventato a fine primo tempo e un autentico miracolo sulla bordata da fuori di Amrabat a fine partita. Letteralmente decisivo.

Mattia Perin esulta mentre Jovic si dispera, Fiorentina-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

Juan CUADRADO 5,5: mette tanta buona volontà lungo la destra, ma finisce sistematicamente per andare a sbattere contro Igor.

Dal 64' Fabio Miretti 6,5: dà subito maggiore ariosità alla metà campo juventina.

DANILO 6,5: puntuale negli interventi, generoso a immolarsi come sul tentativo di Barak al 48'.

BREMER 5,5: avrebbe potuto organizzare meglio il reparto in occasione del contropiede vincente di Kouamé.

ALEX SANDRO 6: qualche intervento precipitoso ma, tutto sommato, una prestazione senza particolari macchie in difesa.

Dal 78' Leonardo Bonucci: sv.

Weston McKENNIE 6: tanta corsa e alcuni inserimenti apprezzabili a metà campo.

Leandro PAREDES 5: esordio da dimenticare, tra rigore procurato, Koumé lasciato a scorribandare al 29' e qualche imprecisione di troppo a metà campo. L'ex PSG avrà modo di rifarsi proprio contro la sua ex squadra in Champions League in settimana.

Leandro Paredes (Juventus). Credit Foto Getty Images

Dall'83' Nicolò Fagioli: sv.

Manuel LOCATELLI 5,5: ennesima prestazione senza inventiva a centrocampo. L'ex Sassuolo continua a non convincere.

Angel DI MARIA 6: protagonista di un'ottima azione al 28' a beneficio di McKennie e Paredes. Il suo primo tempo in campo, tuttavia, è fortemente condizionato da uno stato fisico non ancora al top.

Dal 46' Mattia De Sciglio 6: copre bene la corsia di competenza senza correre particolari rischi.

Arkadiusz MILIK 7: secondo gol consecutivo. Per giunta palesando spiccato fiuto del gol. Acquisto che, fin qui, particolarmente azzeccato: nessun rimpianto per Depay.

Filip KOSTIC 6: primo tempo di grande brillantezza. Nei 20' della ripresa in cui resta in campo, finisce per eclissarsi.

Dal 64' Moise Bioty Kean 5,5: ha a disposizione pochissimi palloni là davanti. D'altro canto, non è che si stracci le vesti per andarsene a conquistare qualcuno...

Arkadiusz Milik esulta dopo il gol segnato durante Fiorentina-Juventus - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Mister Massimiliano ALLEGRI 5,5: per l'ennesima volta, dopo il "golletto" del vantaggio, squadra chiusa a riccio con l'intento di difendere l'1-0. Dal 9' al triplice fischio. Gli Anni Settanta, va ricordato, sono finiti da un pezzo...

