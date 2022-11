Lazio-Monza, match valido per la 14a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete di Luka Romero. La gara è stata arbitrata dal signor Alberto Santoro della sezione di Messina. Con questo risultato i biancocelesti agguantano il secondo posto in classifica in coabitazione col Milan, a -8 dal Napoli capolista.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Lazio

PROVEDEL 6 - Non vive una serata impegnativa, bravo su quel poco che c'è da fare.

LAZZARI 6 - Un paio di ottimi scatti in profondità, poi un problema al polpaccio che lo costringe al cambio.

Dal 27' MARUSIC 6,5 - Tante discese efficaci, da una di esse nasce il gol biancoceleste.

CASALE 6,5 - Altra prova molto convincente dopo il derbY: dalla sua parte si soffre molto meno, è sempre nel posto giusto.

ROMAGNOLI 6,5 - Petagna lo sorprende in un paio di situazioni, ma la sua gara è nel complesso ancora una volta di grande livello: nel finale giganteggia arrivando su tutti i palloni.

HYSAJ 5 - Sulla sua corsia Carlos Augusto fa il bello e cattivo tempo: troppo inconsistente, anche in fase di spinta.

VECINO 6 - Si mangia un gol nel primo tempo, ma la sua gara è fatta di sostanza e tanti inserimenti, molti dei quali non sfruttati dai compagni.

dal 60' BASIC 6 - Non fa rimpiangere il compagno giocando una mezzora tutta muscoli e polmoni.

MARCOS ANTONIO 5,5 - Senza Cataldi manca fosforo in mezzo, per giunta il brasiliano per questo campionato sembra davvero troppo leggero: altra bocciatura, seppur non grave.

Dal 60' CATALDI 6,5 - Il suo ingresso cambia faccia alla Lazio, che ritrova geometrie, ritmo e spazi in verticale. Maturo e migliorato: ormai è imprescindibile.

MILINKOVIC-SAVIC 5,5 - A sorpresa deludente, poco coinvolto e decisamente impreciso: un raro passaggio a vuoto.

CANCELLIERI 5,5 - Fumo quanto ne volete, arrosto ancora pochino. Sembra avere il guizzo, ma non si rivela praticamente mai incisivo.

Dal 46' ROMERO 7 - Bravo e fortunato a farsi trovare pronto: il suo primo gol in Serie A vale il secondo posto per la Lazio.

FELIPE ANDERSON 6 - Tanto bel lavoro a svariare su tutto il fronte offensivo. Gioca discretamente anche spalle alla porta, lavorando molto per la squadra.

PEDRO 6,5 - Mattatore assoluto sulla sinistra, dove fa ammattire Ciurria e Donati con un dribbling dopo l'altro. Ultimamente sta benissimo fisicamente e incide con grande continuità nella partita.

Dall'86' IMMOBILE s.v. - Doverosa passerella per il più amato dei laziali, al rientro dopo il lungo infortunio.

All. SARRI 6,5 - La sua Lazio non prende più gol e, soprattutto, in campionato resta sempre dentro le partite: e così anche una serata non esaltante produce l'ennesimo risultato positivo. Cinico e spietato, può sognare in grande.

Le pagelle del Monza

DI GREGORIO 4 - Sciagurata la sua papera sul tiro di Pedro, che regala il gol alla Lazio in una partita bloccata: erroraccio pesantissimo.

DONATI 5 - Pedro gli fa venire la nausea a forza di finte e doppi passi. Non ci capisce molto, venendo spesso preso in mezzo nella sua zona.

Dal 58' MARLON 5 - Brutto ingresso in campo, con tanti piccoli e grandi errori che fanno prendere grossi rischi al Monza.

CALDIROLA 5,5 - Difficile lavorare sull'eclettismo di Felipe Anderson, fa quel che può ma spesso perde i riferimenti.

IZZO 6 - Si pappa in un sol boccone Cancellieri mettendoci tanta esperienza e attenzione, cala poi alla distanza vistosamente soffrendo molto di più Romero.

Dal 79' CARBONI s.v. - Non giudicabile.

CIURRIA 6 - Dietro balla un po', ma in avanti finchè ha benzina nel serbatoio è un fattore: spinta costante e diversi cross pericolosi.

PESSINA 5,5 - Arretrato in mediana fa più fatica ad esprimersi. Presto finisce imbrigliato tra le linee laziali senza mai riuscire a districarsene.

RANOCCHIA 6 - Qualche apertura interessante, gestione oculata dei ritmi quando ne ha la possibilità.

CARLOS AUGUSTO 6,5 - Che sorpresa questo ragazzo! Ara la fascia con costanza, pungendo e creando sempre pericoli: altro tassello pregiato di una bellissima stagione.

COLPANI 6 - Sbaglia qualche scelta, ma da quella parte è spesso incisivo. Bene il duetto con Ciurria.

Dal 73' CAPRARI 5,5 - tanta confusione, di lampi non se ne vedono.

MACHIN 5,5 - Tanto movimento e buon atteggiamento, ma tecnicamente sbaglia troppo.

Dal 58' ROVELLA 6 - Personalità e idee apprezzabili, non demerita.

PETAGNA 6 - Un bellissimo gol annullato, qualche errore, tanto lavoro per la squadra da riferimento offensivo: merita la sufficienza, nonostante la fatica.

Dal 73' GYTKJAER 5,5 - Fagocitato dalla retroguardia biancoceleste, non arriva per poco su un pallone interessante.

All. PALLADINO 6 - Il suo Monza viene "tradito" dal suo portiere, ma ha un'identità ben precisa e alcuni buoni interpreti: non faticherà a salvarsi, nonostante la serata storta.

