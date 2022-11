Napoli-Empoli, match valido per la 14a giornata di Serie A 2022/23, è terminato sul punteggio di 2-0 , frutto delle reti di Lozano su rigore e di Zielinski. Con questo risultato il Napoli centra la 10a vittoria consecutiva in campionato e resta in vetta alla Serie A; mentre l'Empoli resta a 14 punti in zona di sicurezza. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 – In sostanza passa una partita da spettatore, se non per un bell’intervento nel finale.

Giovanni DI LORENZO 6 – Attento dietro, la manovra con pochi sbocchi e più lenta del solito non lo favorisce.

Min-Jae KIM 6,5 – Solita prestazione ormai a cui ha abituato: si mette in tasca gli avanti empolesi e li restituisce alla fine.

Leo OSTIGARD 6 – Meno preciso rispetto a Kim. Qualche sbavatura, non a caso coincisa con il giallo.

Mario RUI 6,5 – Lavora e tanto in fase offensiva. Prova in tutti i modi a offrire qualche pallone in più ai suoi avanti. Prova positiva.

Andre Zambo ANGUISSA 6 – In una partita senza linee di passaggio pulite – cosa che il Napoli è sempre riuscito a fare – mette in mostra qualche limite tecnico.

Stanislav LOBOTKA 6 – Una serata più complicata rispetto al solito. L’Empoli gli piazza a turno uno dei due trequartisti addosso e non è facile così per lui trovare le solite geometrie. Dal 90’ Diego DEMME – sv.

Tanguy NDOMBELE 6 – Qualche strappo e una bella giocata tecnica nel primo tempo. E’ in un buon momento di forma, ma Zielinski certo è di altro livello. Dal 65’ Piotr ZIELINSKI 7 – Entra e timbra nel finale, dando al Napoli quel pizzico di qualità in più che prima era mancata.

Matteo POLITANO 6 – Mette su un bel duello con Parisi. Un duello in sostanza andato in pari. Dal 65’ Hirving LOZANO 7,5 – Il suo ingresso cambia la partita. Fa faticare uno stanco Parisi; fa partire il cross che porta al rigore; trasforma – seppur con fortuna – il successivo penalty; fa arrivare il secondo giallo a Luperto e infine piazza anche l’assist a Zielinski.

Victor OSIMHEN 6,5 – Una presenza sempre super fastidiosa. Sfiora il gol di testa, si conquista con astuzia il rigore. Si conferma, insomma, attaccante di grande qualità indipendentemente dalla discriminante solita per le punte: il gol. Dal 90’ Giovanni SIMEONE – sv.

Giacomo RASPADORI 6 – L’unico nel primo tempo a creare un vero pericolo a Vicario, quando il Napoli non era mai riuscito a scalfire il portiere empolese. Nulla di straordinario alla distanza, ma comunque una prova positiva. Dal 65’ Eljif ELMAS 6,5 – Ingresso positivo, porta brio e qualità in mezzo campo confermando quanto di buono visto anche a Bergamo.

All. Luciano SPALLETTI 7 – Anche in una serata difficilissima dimostra di aver messo su una squadra con grande testa, con la giusta pazienza. Il suo Napoli non va mai in panico, sa attende l’occasione giusta ma soprattutto è una squadra che può attingere – e tanto – dalla panchina. I cambi infatti spostano la partita.

Le pagelle dell’Empoli

Guglielmo VICARIO 6 – Presente quando è chiamato in causa, va vicino a parare il terzo rigore su tre in stagione. Per altro quello tecnicamente più semplice di tutti. Ce l’aveva in mano. La sua disperazione è comprensibile.

Petar STOJANOVIC 6 – Pochi spunti offensivi, ma dietro lavora bene su Raspadori.

Ardian ISMAJLI 6,5 – Nel primo tempo la sua è una partita sontuosa. Cala un po’ nella ripresa.

Sebastiano LUPERTO 5 – Un po’ goffo negli interventi. I due gialli ci stanno.

Fabiano PARISI 5,5 – Primo tempo molto positivo, con Politano spina nel fianco ma sempre attento a non farlo scappare. Alla distanza però cala e quando si trova davanti un Lozano carico e fresco la difficoltà diventa evidente.

Nicolas HAAS 6 – Una partita generosa in mezzo al campo, attenta soprattutto nei raddoppi. Dal 59’ Jean AKPA-AKPRO 5,5 – Fa più fatica a schermare la difesa.

Razvan MARIN 5 – Paga quello stop in area, quel mezzo secondo di distrazione che alla fine costa caro. Perché sul rigore si può potenzialmente anche discutere, ma con un filo in più di attenzione nel controllo Osimhen non l’avrebbe bruciato. Dall’85’ EKONG – sv.

Filippo BALDINELLI 6 – Positiva comunque alla sua gara, generosa, in ripiegamento e in raddoppio. Dal 73’ Alberto GRASSI 6 – Finale senza particolari squilli.

Tommaso BALDANZI 6 – Partita dove dal punto di vista offensivo fa vedere poco; ma come tutto l’Empoli è encomiabile nel sacrificio e nella lettura. Dal 73’ Liam HENDERSON 6 – Anche per lui un finale onesto.

Nedim BAJRAMI 6 – Oltre al lavoro di copertura, qualche squillo in fase offensiva. Anche lui promosso.

Martin SATRIANO 5,5 – Praticamente mai servito, nelle poche occasioni in cui è chiamato in tasca è preso in consegna da un Kim che non gli lascia spazio. Dal 59’ Sam LAMMERS 5,5 – Discorso identico a quello del collega di reparto di cui ha preso il posto.

All. Paolo ZANETTI 6,5 – Il suo Empoli perde 2-0 ma il piano di battaglia è stato a lungo perfetto. La sua squadra cade su due singoli episodi: un rigore e un rosso. L’allenatore era stato perfetto nel mettere in campo una squadra che, partita alla mano, ha veramente messo in difficoltà il Napoli come poche altre in questa stagione. Bravo.

