Sampdoria-Lecce , match valido per la 15a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-2, frutto delle reti di Colombo e Banda. La gara è stata arbitrata da Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Con questo risultato la compagine blucerchiata resta al penultimo posto con 6 miseri punti. Il Lecce, alla seconda vittoria consecutiva, vola a quota 15 godendosi al meglio lo stop del campionato. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Le pagelle della Sampdoria

Serie A Psicodramma Samp: Il Lecce vince 2-0 a Marassi 5 ORE FA

Emil AUDERO 6: incolpevole sui due gol subiti. Non sa più come disperarsi al cospetto della sua disastrosa retroguardia.

Alex FERRARI 5,5: inizia di buona lena, ordinato in marcatura. Poi quel disgraziato retropassaggio di Villar fa saltare banco e partita.

Jeison MURILLO 5,5: mette tanta grinta, sena mai arrendersi. Ma nei movimenti è tremendamente sgraziato e, spesso e volentieri, impreciso.

Dall'81' Fabio Quagliarella: sv.

Bruno AMIONE 5: eccessivo e spregiudicato negli interventi, finisce per commettere fallo sistematico, che gli vale l'ammonizione.

Bartosz BERESZYNSKI 6: prestazione senza particolari sbavature lungo la fascia di destra. Ma la sua gara dura solo un tempo.

Dal 46' Tommaso Augello 6: entra molto bene in partita, piazzandosi a sinistra e spostando Léris a destra. Tanti cross bene assestati che, però, finiscono per perdersi nel deserto dell'attacco blucerchiato.

Tomas RINCON 6: ultimo ad arrendersi, lotta su ogni pallone fino a sfiorare la rete in pieno recupero.

Gonzalo VILLAR 4: suo l'inspiegabile e nefasto retropassaggio che dà il "la" alla rete di Colombo.

Dal 46' Gerard Yepes 5: conferma il suo pessimo momento già denotato nel match contro il Torino.

Merih LERIS 5: combina pochissimo, è impaurito ed eccessivamente scolastico. Difficile cambiare le sorti della partita con questo atteggiamento.

Filip DJURICIC 5,5: qualche spunto di qualità, ma la sua proverbiale intermittenza non giova affatto alla Samp.

Dal 56' Valerio Verre 6: come accaduto contro il Torino, il suo ingresso in campo sembra riviltalizzare la fase offensiva della Samp.

Manolo GABBIADINI 5,5: un paio di tiri in porta ma, quando vede che la palla non entra, si lascia prendere dalla demoralizzazione.

Daniele MONTEVAGO 5,5: tanta lotta, là davanti, ma nessun tiro in porta (né fuori).

Mister Nenad SAKIC (Dejan STANKOVIC) 5: la sensazione è che la Samp avrebbe potuto continuare a giocare fino all'alba del giorno dopo senza mai riuscire ad andare a segno.

Le pagelle del Lecce

Wladimiro FALCONE 6,5: grandi riflessi sul diagonale incrociato di Gabbiadini. Da ex di turno, tra i pali, gioca una partita irreprensibile e da clean sheet.

Federico BASCHIROTTO 6,5: mette il fisico (da culturista) in difesa, ma non si contano anche le iniziative offensive, dal traversone alla comparsata in area avversaria.

Marin PONGRACIC 6,5: l'ex Borussia Dortmund, giunto a Lecce in prestito dal Wolfsburg, contiene senza problemi la fisicità di Montevago, mettendoci grande esperienza.

Dal 72' Valentin Gendrey 6: subito incisivo negli interventi a spazzare.

Samuel UMTITI 5,5: a differenza dei compagni di reparto, l'ex Barcellona si lascia andare a qualche distrazione di troppo.

Antonino GALLO 6,5: treno della mancina. Nel primo tempo, finisce per scontrarsi con Bereszynski, senza di lui nel secondo tempo ha campo apreto.

Joan GONZALEZ 6,5: smista un'infinità di palloni tra le linee. Ennesima prestazione di altissima qualità del centrocampista cresciuto nella Masia del Barcellona.

Morten HJULMAND 7: a metà campo le prende Tutte! Stakanovista del recupero palla.

Alexis BLIN 6: corsa, quantita e qualità a servizio della metà campo di Marco Baroni. Classe 1996 ex Tolosa, è l'ennesima scoperta di Pantaleo Corvino.

Dal 72' Kristoffer Askildsen 6: entra a far legna e ci riesce. Rimediando anche un cartellino giallo per fallo tattico a metà campo.

Gabriel STREFEZZA 6: sempre positivo in fase di costruzione e spinta, ma meno appariscente rispetto ai suoi standard.

Dal 71' Lameck Banda 7: con accelerazioni come le sue, la statica e misera difesa della Samp non può fare altro che soccombere. Corsa esplosiva e gol - il primo zambiano in Serie A.

Lorenzo COLOMBO 7,5: straripante l'attaccante scuola Milan. Prima, nell'approfittare del disastroso tocco all'indieetro di Villar, poi nel servire di tacco Banda al minuto 83.

Dall'84': Assan Ceesay: sv.

Federico DI FRANCESCO 6,5: corsa, conclusioni in porta e tanta fame di tre punti. Ottima prova per il figlio di Eusebio.

Dal 77' Rémi Oudin 6: decisamente utile in fase di ripartenza.

Mister Marco BARONI 7: il suo Lecce azzanna una Samp barcollante, approfittando per assicurarsi uno scontro diretto fondamentale. Secondo successo consecutivo, dopo quello con l'Atalanta e 15 punti. La sua squadra ha idee e sostanza.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Psicodramma Samp: Il Lecce vince 2-0 a Marassi 5 ORE FA