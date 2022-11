La Sampdoria perde anche lo scontro diretto col Lecce prima della lunga pausa per i Mondiali in Qatar. A Marassi, i salentini s'impongono 2-0 grazie alle segnature di uno scatenato Lorenzo Colombo (a fine primo tempo) e di Lameck Banda all'83' per il primo gol zambiano in Serie A. Stankovic (squalificato) sconsolato in tribuna: il tecnico serbo verso le dimissioni? Il Doria resta al penultimo posto con 6 miseri punti. Il Lecce, alla seconda vittoria consecutiva e vola a quota 15 godendosi al meglio lo stop del campionato.

Ad

Il tabellino

Serie A Toro-Samp 2-0, pagelle: Radonjic favoloso, disastro Augello 09/11/2022 ALLE 22:32

SAMPDORIA-LECCE 0-2

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Murillo (81' Quagliarella), Amione; Bereszynski (46' Augello), Rincon, Villar (46' Yepes), Léris; Djuricic (56' Verre); Gabbiadini, Montevago (55' Caputo). All.: N. Sakic (Stankovic squalificato).

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic (72' Gendrey), Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin (72' Askildsen); Strefezza (71' Banda), Colombo (84' Ceesay), Di Francesco (77' Oudin). All.: Baroni.

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

Gol: 45'+1 Colombo (L), 83' Banda (L).

Assist: Colombo (L, 0-2).

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Amione, Djuricic, Umtiti, Gonzalez, Askildsen.

Il momento social

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

1' - SUBITO GABBIADINI! Percussione veloce e conclusione di mancino: palla fuori bersaglio ma buon tentativo.

13' - DJURICIC-MONTEVAGO-GABBIADINI! Il rasoterra di quest'ultimo passa in mezzo alle gambe di due difensori del Lecce: l'ex Wladimiro Falcone si esalta in respinta.

36' - PUNIZIONE DI STREFEZZA! Destro a giro potentissimo con palla che sfiora il palo: Lecce vicinissimo al vantaggio!

45'+1 - GOL DEL LECCE CON COLOMBO! All'ultimo secondo del primo tempo, vantaggio salentino. Nefandezza di Villar, che in pratica serve in profondità l'attaccante scuola Milan il quale, a tu per tu con Audero, lo trafigge con un fendente imparabile: 0-1!

Lorenzo Colombo esulta insieme a Gabriel Strefezza, Sampdoria-Lecce, Getty Images Credit Foto Getty Images

49' - GOL ANNULLATO AL LECCE CON DI FRANCESCO! Bellissimo sinistro a incrociare, ma partenza in posizione di offside.

83' - GOL DEL LECCE CON BANDA! Primo gol zambiano in Serie A: tacco clamoroso di Colombo per l'attaccante subentrato a Strefezza il quale, a tu per tu con Audero, non sbaglia: 0-2!

90' - GIRATA IN AREA DI QUAGLIARELLA! Falcone alza la sfera sopra la traversa.

90'+3 - TRIANGOLO CHIESTO DA RINCON! Sinistro incrociato che sfiora il sette. Nulla da fare per la Samp!

MVP

Colombo. Straripante l'attaccante scuola Milan. Prima, nell'approfittare del disastroso tocco all'indieetro di Villar, poi nel servire di tacco Banda al minuto 83.

Roberto Colombo, Amione, Sampdoria-Lecce, LaPresse Credit Foto LaPresse

Fantacalcio

PROMOSSO - Banda. Con accelerazioni come le sue, la statica e misera difesa della Samp non può fare altro che soccombere. Corsa esplosiva e gol - il primo zambiano in Serie A.

BOCCIATO - Villar. Suo l'inspiegabile e nefasto retropassaggio che dà il "la" alla rete di Colombo.

FIFA, Collina spiega il Fuorigioco Semiautomatico

Serie A Radonjic-Vlasic: il Toro regola 2-0 una Samp derelitta 09/11/2022 ALLE 19:54