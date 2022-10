Monza-Spezia, match valido per la 9a giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 2-0 , frutto delle reti di Carlos Augusto al 33' del primo tempo, su assist di Pessina, e Pablo Marì al minuto 63, su un calcio d'angolo battuto dal subentrato Barberis. La gara è stata arbitrata dal signor Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto.

In virtù di questo risultato i biancorossi risalgono fino al dodicesimo posto in classifica, issandosi a quota 10 punti. Spezia che rimane invece a quota 8.

Ad

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Serie A Il Monza infila la terza! Augusto e Marì stendono lo Spezia 4 ORE FA

Matteo Pessina (Monza-Spezia) Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Monza

Michele DI GREGORIO 6.5 – Molto bravo nella gestione del pallone con i piedi. Attento nel finale su Maldini.

Luca CALDIROLA 6.5 – Ingaggia un duello rusticano con Nzola, provando a contenerlo fisicamente, anche usando le maniere dure. Ne esce tutto sommato in maniera positiva.

Pablo MARÌ 7 – Battaglia anch'egli con Nzola in un duello che non risparmia duri colpi. Si salva anche grazie all'aiuto di Izzo e Caldirola ed ha il grande merito di chiudere la sfida con uno dei suoi micidiali inserimenti.

Armando IZZO 6.5 – Decisivo nel primo tempo con una chiusura provvidenziale su Agudelo. Dove non riesce più ad arrivare con il fisico, tampona con una grande abilità nelle letture difensive

Patrick CIURRIA 5.5 – Lo Spezia attacca prevalentemente dalle sue parti e lui fatica a contenere Bastoni e Nzola. Davanti non si vede praticamente mai. (dal 74' Samuele BIRINDELLI, 6 - Tocca pochissimi palloni, senza commettere errori degni di nota).

Nicolò ROVELLA 6.5 – Graziato in avvio sul tocco di mano effettuato in area. Dopo l'avvio shock cresce d'intensità, risultando efficace in entrambe le metà campo. (dall'84' Filippo RANOCCHIA, SV)

Stefano SENSI 6 – Decisamente rivedibile in fase difensiva. Nella metà campo d'attacco però parla la stessa lingua di Caprari e triangola deliziosamente con i suoi attaccanti. (dal 56' Andrea BARBERIS 6.5 - Entra per dare maggiore copertura. Utile con la sua fisicità in fase difensiva e con il suo piede educato sui calci piazzati. Serve infatti un grande assist a Marì per il 2-0).

Carlos AUGUSTO 7 – Ara l'out di competenza trionfando nel duello con Holm e trovando un grandissimo gol con uno dei suoi numerosi inserimenti. Oggi è veramente incontenibile quando si sgancia palla al piede sulla sinistra.

Matteo PESSINA 7 – Schierato largo a destra, risulta più pericoloso quando rientra per imbucare, come in occasione del gol di Carlos Augusto. Finalmente, dopo lunghi mesi, sta tornando ad essere il giocatore che aveva incantanto con la Dea e con la Nazionale.

Christian GYTKJAER 5.5 – Dei tre attaccanti è sicuramente il meno appariscente. Soffre la marcatura stretta di Nikolau senza riuscire a lasciare il segno. (dal 75' Marco D'ALESSANDRO, 6 - Un paio di accelerazioni degne di nota e poco altro. Tocca pochi palloni).

Gianluca CAPRARI 5.5 - Per lunghi tratti del match finisce col defilarsi ed estraniarsi dal gioco. Deve ancora ritrovare lo smalto della scorsa stagione. (dal 56' Dany MOTA, 6 - Si sbatte per due li davanti, provando a tenere alto il baricentro dei suoi nel finale).

All.: Raffaele PALLADINO 7.5 – Terzo successo consecutivo per la sua banda. Ha letteralmente rivoluzionato questa squadra che ora ha finalmente una buona solidità difensiva, con parecchio talento davanti per ciò che riguarda la costruzione di trame offensive.

Le pagelle dello Spezia

Bartlomiej DRAGOWSKI 5.5 : Non impeccabile in occasione del gol di Carlos Augusto. Incolpevole sulla zampata ravvicinata di Marì.

Ethan AMPADU 4.5 : Molto male anche quest'oggi. Si perde Mari sul gol del 2-0 e non è impeccabile nemmeno sulla rete di Carlos Augusto. Seconda pessima prestazione consecutiva.

Esultanza di Carlos Augusto dopo il gol del vantaggio in Monza-Spezia - Seria A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Dimitris NIKOLAOU 6: Annulla Gytkjaer a centro area, sacrificandosi in più di un'occasione in aiuto dei suoi due braccetti. Il migliore dei tre dietro. (dal 68' Kevin AMIAN 6 - Entra nel momento migliore dei suoi, amministrando nella propria metà campo).

Jakub KIWIOR 6: Soffre meno rispetto ad Ampadu, con il Monza che spinge meno dalle sue parti. Comunque molto attento a leggere i tagli di Pessina.

Emil HOLM 5.5 : Ingaggia un duello molto fisico con Carlos Augusto, Meglio con le sovrapposizioni e i suoi cross che in fase difensiva, dove si perde il brasiliano in occasione del gol. (dal 68' Daniele VERDE, 6 - Chiamato a dare una scossa ai suoi, prova a fare la difficoltà con la sua rapidità senza riuscirci. Sembra non essere ancora al 100% dal punto di vista fisico).

Mehdi BOURABIA 6: Si incarica del lavoro sporco a centrocampo, sporcando molte traiettorie di passaggio e correndo per due. (dall'80' Mikael ELLERTSSON, SV)

Viktor KOVALENKO 5.5: Pronti-via e per poco non si guadagna un calcio di rigore cruciale. Cala col passare dei minuti, perdendosi Pessina in occasione del primo gol. (dal 60' Albin EKDAL, 5 - Entra per garantire maggior esperienza ma sbaglia subito, non assistendo Ampadu in occasione del gol e divorandosi una buona chance nel finale).

Simone BASTONI 5.5: Meno frizzante rispetto al solito. Non riesce a far la differenza come di consueto sul suo out di competenza.

Kevin AGUDELO 5.5: Rispetto ai due compagni di reparto, ha maggior possibilità di spingere. Sempre insidioso con le sue accelerazioni ma inconcludente nel momento della verità. (dal 59' Daniel MALDINI 6.5 - Decisamente più ispirato di Agudelo. Mette in difficoltà Di Gregorio con un'ottima conclusione, collaborando all'assalto finale dei suoi).

Emmanuel GYASI 5,5: Qualche buon triangolo con Nzola e poco altro. Fatica a creare pericoli a Di Gregorio e a mettere in seria difficoltà Izzo.

M'Bala NZOLA 6: Vero faro offensivo dei suoi. Si sobbarca sulle spalle il peso dell'attacco facendo a sportellate con i tre centrali di casa, senza però ricevere alcun tipo di pallone interessante.

Mister Luca GOTTI 5,5: Sconfitta che certifica la mancanza di qualità in fase offensiva. A differenza del Monza, gli ospiti faticano a concludere negli ultimi 20 metri e pagano questa carenza con i tre punti. Il recupero di Verde sarà fondamentale.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Il Monza infila la terza! Augusto e Marì stendono lo Spezia 4 ORE FA