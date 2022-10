Torino-Empoli, match valido per la 9a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Destro e Lukic. La gara è stata arbitrata dal signor Fourneau della sezione di Roma. Con questo risultato i granata fermano una striscia di tre sconfitte consecutive, mentre i toscani raccolgono un buon punto in ottica salvezza.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Torino

MILINKOVIC-SAVIC 5,5 - Non molto reattivo sulla rovesciata di Destro: forse neppure lui si aspettava una prodezza del genere.

DJIDJI 6 - Pericoloso di testa, bravo anche se un po' ruspante in copertura.

Dall'88' KARAMOH s.v. - Non giudicabile.

SCHUURS 6,5 - Splendido quando apre il gas e si lancia in campo aperto, da bravo prodotto di casa Ajax. Dietro non sbaglia nulla: con questo rendimento difficilmente lo si potrà discutere.

RODRIGUEZ 6 - Esperienza e attenzione per un'altra gara positiva, anche se con l'ingresso di Destro le apprensioni aumentano.

AINA 7 - Moto perpetuo costante da destra. Si rende sempre pericoloso tra cross ben calibrati e conclusioni insidiose: grande gara del laterale granata, a conti fatti il migliore in campo.

Dal 73' VOJVODA 5,5 - Non è arrembante come il compagno di squadra.

LUKIC 6,5 - Discreto nella gestione palla, fastidioso coi suoi soliti inserimenti. Bravo a trovare il gol nel finale con un rimpallo fortunato.

LINETTY 6 - Molto coinvolto nella manovra palla al piede, specie a ridosso dell'area avversaria. Si fa vedere con buoni tempi, anche se la qualità è quella che è.

Dal 67' RICCI 5,5 - Nessuna idea brillante per aprire le maglie della difesa toscana.

LAZARO 6 - Meno arrembante di Aina sulla fascia opposta, ma comunque presente. Propone saltuariamente qualche buon traversone, mal sfruttato dagli attaccanti.

VLASIC 6,5 - Vicario e il palo gli negano la gioia di un meritato gol nel primo tempo. Si vede molto meno nella ripresa, ma è sempre lì a creare pericoli.

MIRANCHUK 5 - Poco coinvolto sulla trequarti, con qualche errore di troppo e un ritardo di condizione ancora evidente.

Dal 73' RADONJIC 5,5 - Un paio di chance succulente mal gestite.

SANABRIA 5,5 - Si sbatte costantemente tra tagli, gioco spalle alla porta e duelli individuali. A conti fatti, però, davanti

Dal 67' PELLEGRI 5 - Battibeccare con ogni avversario non è ciò che ci si aspetterebbe da un attaccante che entra dalla panchina. Il suo ingresso è deludente, il suo percorso in parabola sempre più discendente.

All. JURIC (in panchina Paro) 6 - Impossibile dire che questo Torino non provi a fare il suo, ma senza peso offensivo è dura convertire la mole di gioco in gol. In zona avanzata questa squadra fa troppa fatica e il problema sono gli interpreti.

Le pagelle dell'Empoli

VICARIO 6,5 - E' in un momento semplicemente incredibile: gli scaricano addosso di tutto, lui si esalta offrendo una masterclass di reattività e posizionamento. Nel finale, però, il gol di Lukic nasce da un suo errore in disimpegno, tallone d'Achille di un ottimo portiere.

EBUEHI 6 - Un paio di cross velleitari e poco altro. Dalla sua parte Lazaro arriva spesso sul fondo senza mai fare particolarmente male.

Dal 79' Stojanovic s.v. - Non giudicabile.

DE WINTER 6,5 - Affidabile e bravo anche quando particolarmente sollecitato, anche se nella sua zona di competenza il Torino sviluppa diverse occasioni.

LUPERTO 7 - Regge alla grande su Sanabria e legge bene gli inserimenti dei centrocampisti, anche quando arrivano da tutte le parti. Sale in cattedra nel finale con un paio di interventi tutto cuore, poi è sfortunato nel rimpallo che porta al pari di Lukic.

PARISI 5,5 - Unica luce toscana, anche se intermittente, in avanti. Ola Aina, però, lo sovrasta troppo spesso nei contrasti e sulla corsa.

HAAS 5,5 - Se i compagni non girano non gira neppure lui, che ha bisogno di un sistema valido per dare qualcosa.

MARIN 5,5 - Non riesce a salire in cattedra e a far rifiatare i suoi: il centrocampo è in costante affanno anche a causa della sua regia confusa e poco qualitativa.

BANDINELLI 5,5 - Sgobba per tenere insieme il reparto, andando spesso fuori giri e inseguendo sempre gli avversari.

Dal 69' HENDERSON 5,5 - Impatto praticamente nullo sul match.

BAJRAMI 5,5 - Qualche giocata delle sue, ma di arrosto oltre il fumo non ce n'è.

Dal 79' WALUKIEWICZ 6 - Apprezzabile abnegazione nel fare densità nella propria area durante il convulso finale.

CAMBIAGHI 5 - Apprezzabile la buona volontà in fase di copertura, ma in fase offensiva è praticamente invisibile.

Dal 46' PJACA 5,5 - Un tempo per lasciare il segno, risponde con un'altra prestazione opaca.

LAMMERS 4,5 - Schuurs fa di lui un sol boccone. Mal servito, ma anche lui ci mette del suo vagando senza meta per il campo.

Dal 46' DESTRO 7 - Non segnava da 15 gare in Serie A, cancella tutto con una fantastica rovesciata. Il suo ingresso cambia la partita, dando all'Empoli una soluzione concreta con cui impensierire la difesa granata.

All. ZANETTI 5 - Dopo 9 giornate non è ancora lontanamente vicino ai livelli di gioco espressi da Andreazzoli: ad oggi cambiare non ha pagato, soprattutto pensando a una fase offensiva così scarna.

