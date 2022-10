Udinese-Atalanta, match valido per la 9a giornata di Serie A 2022/23, è terminato sul punteggio di 2-2 , frutto delle reti di Lookman e Muriel prima e dei gol rimonta di Deulofeu e Perez poi. Con questo risultato l'Atalanta resta imbattuta con 6 vittorie e 3 pareggi, a quota 21 punti; l'Udinese invece mette fine alla sua striscia di 6 vittorie consecutive in Serie A. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell’Udinese

Marco SILVESTRI 6 – Incolpevole sui gol subiti, la sfiora in occasione del rigore di Muriel.

Nehuen PEREZ 6,5 – Colpo pesante il suo, con un gol che tiene l’imbattibilità dei friulani reduci prima di oggi da 6 vittorie consecutive. Certo, ben alcuni tratti della gara, soffre non poco Lookman.

Jaka BIJOL 5,5 – Muriel lo mette in più di un’occasione in difficoltà. Gara segnata fin dall’inizio da un cartellino a freddo.

Enzo EBOSSE 5,5 – Anche lui in sofferenza con un Lookman che nel primo tempo gli prende spesso il tempo.

Roberto PEREYRA 6,5 – E’ dal suo piede che parte l’assist decisivo che porta al colpo di testa di Perez. Il solito destro educato. Dall’86’ EHIZIBUE – sv.

Sandi LOVRIC 5,5 – Decisamente meno preciso del solito, gioca una gara in cui va spesso in sofferenza. Dal 59’ Tolgay ARSLAN 6 – Decisamente meglio l’Udinese con il suo impatto in campo. Certo, al 92°, su quel cioccolatino di Samardzic, poteva far meglio.

WALACE 6 – In mezzo al campo ormai è una garanzia per questa Udinese a cui garantisce comunque sempre copertura e tempi giusti.

Jean-Victor MAKENGO 5,5 – Quando Sottil cambia le mezzali è perché in questo pomeriggio aveva ottenuto meno del previsto. Dal 59’ Lazar SAMARDZIC 6,5 – Ancora una volta una prestazione interessante. Mezz’ora di buonissimo livello e una palla d’oro in pieno recupero offerta ad Arslan per vincere la partita.

Destiny UDOGIE 5,5 – Molto, molto in difficoltà nel primo tempo. Sul suo conto c’è anche il rigore concesso a Muriel in maniera un po’ troppo ingenua. C’è un “però” in ogni caso che attenua le sue colpe: il finale di gara, come tutto quello dell’Udinese, è stato molto brillante.

Gerard DEULOFEU 7 – Il migliore dell’Udinese. La sua punizione, oltre a essere oggettivamente molto bella, ha il merito di scatenare la reazione dell’intera squadra. Un boost alle energie, al morale, alla voglia di lottare. Decisiva.

BETO 5 – Non era al suo meglio per via della tonsillite e si vede. Partita un po’ opaca. Dal 65’ Isaac SUCCESS 6 – Sicuramente più brillante del suo compagno di reparto, è parte di quelle energie fresche che rivitalizzano i friulani nell’ultima mezz’ora.

All. Andrea SOTTIL 7 – La sua Udinese fa una cosa che ormai fa strabuzzare gli occhi in Italia: corre. E gioca a ritmo alto. Due caratteristiche che non a caso la tengono sempre viva, fino alla fine. Una bella ventata d’aria fresca di cui si sentiva il bisogno. Speriamo venga emulata anche da altre.

Le pagelle dell’Atalanta

Marco SPORTIELLO 5,5 – Deulofeu calcia bene, ma era una punizione da molto lontano e lui parte tardi. Un po’ goffo.

Giorgio SCALVINI 6,5 – “Dove lo metti lo metti, gioca bene”. Giocatore di rara intelligenza e buona qualità se consideriamo anche la carta d’identità: classe 2003. Oggi, di nuovo impegnato dietro, gioca una partita precisa. Dall’87’ RUGGERI – sv.

Merih DEMIRAL 6 – Beto è controllato tutto sommato bene, anche se nel finale di partita qualche sbavatura c’è eccome. Lo salviamo solo perché alla fine la Dea resta comunque imbattuta.

Caleb OKOLI 6,5 – Pulito negli interventi e abbastanza preciso in costruzione. Altra scoperta del signor Gasperini.

Hans HATEBOER 6,5 – Riesce a contenere a lungo un cliente molto scomodo come Udogie e a farsi vedere con costanza in proiezione offensiva. Bella partita.

Teun KOOPMEINERS 6,5 – Il lancio con cui imbecca Muriel e dal quale alla fine nasce il primo gol è un vero colpo da biliardo.

Marten DE ROON 6 – Una partita onesta, senza strafare. Copre come al solito un paio di ruoli con grande intelligenza.

Joakim MAEHLE 5,5 – Lui convince decisamente meno a sinistra. Perde qualche pallone di troppo, combina poco da punto di vista offensivo. Dal 79’ Brandon SOPPY – sv.

Mario PASALIC 5,5 – Non riesce oggi a trovare quel guizzo, quella giocata che ha nel suo bagaglio tecnico. Si sono viste versioni migliori del croato. Dal 79’ EDERSON – sv.

Ademola LOOKMAN 6,5 – Attacca con costanza in un primo tempo in cui è assoluto protagonista e funambolo. Alla distanza però cala un po’ e Gasperini alla fine se ne priva. Dal 65’ Ruslan MALINOVSKYI 5,5 – Davvero poco da segnalare se non una conclusione estemporanea dalla distanza.

Luis MURIEL 7 – L’altro uomo partita insieme a Deulofeu. Un assist al bacio per Lookman, con tocco e tempi solo di chi ha qualcosa in più. Freddo dal dischetto nonostante un pomeriggi di tanti fischi da parte del suo ex pubblico. Dal 65’ Rasmus HOJLUND 5,5 – Fatica a tenere su la squadra quando l’Udinese rialza il ritmo e mette tanta pressione.

All. Gian Piero GASPERINI 6,5 – Nel giorno delle sue 300 panchine con l’Atalanta, subisce una rimonta amara ma tutto sommato anche giusta. Questa versione della Dea infatti, per quanto resti imbattuta, fa un calcio meno brillante e meno divertente di quella che a cavallo tra il 2019 e il 2020 fece innamorare l’Europa. Gli interpreti e i tempi diversi però non sono una colpa: casomai sintomo d'intelligenza nel sapersi, evidentemente, riadattare a un materiale umano differente. Dopo 9 giornate la sua Dea è pur sempre ancora imbattuta in questa Serie A.

