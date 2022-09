Il Milan ha perso la super sfida di campionato contro il Napoli , maè stato assoluto protagonista. In assenza di Leao, il giocatore rossonero si è scatenato sulla fascia sinistra e ha anche fornito l'assist per il gol di Giroud. In vista della pausa per le Nazionali, il classe '97 avrebbe dovuto prendere parte al doppio impegno, contro Austria e Danimarca, ma non potrà rispondere alla chiamata del CT Deschamps. Il motivo? Il difensoree dopo essere stato valutato dai medici della Nazionale transalpina è stato rimandato a casa, in attesa di essere rivalutato dallo staff del Milan. Al suo posto è stato convocato l'ex Roma Lucas Digne.