Milan-Napoli, match valido per la 7a giornata di Serie A 2022-2023, , match valido per la 7a giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto delle reti di Politano, Giroud e Simeone. La gara è stata arbitrata da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. In virtù di questo risultato, la squadra di Spalletti si è portata in testa alla classifica insieme all'Atalanta, mentre i rossoneri si trovano al quinto posto. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Le pagelle del Milan

Serie A Milan-Napoli, moviola: c'è il rigore su Kvaratskhelia 2 ORE FA

Mike MAIGNAN 6 - Sul rigore poteva fare qualcosa di più: la palla gli passa sotto il corpo in maniera beffarda. Incolpevole sulla rete di Simeone, poi chiude bene lo specchio a Zerbin. In generale viene impegnato meno rispetto al suo collega dall'altra parte del campo.

Davide CALABRIA 6 - Accompagna bene l'azione e in avvio controlla bene un cliente ostico come Kvaratskhelia. Poi il georgiano si accende, lo fa ammonire e Pioli lo lascia negli spogliatoi all'intervallo (dal 46' Sergiño DEST 5 - Il fallo da rigore è bel macigno sulla sua prestazione).

Fikayo TOMORI 5 - Imperdonabile perdersi Simeone in quel modo, è l'episodio che decide il match.

Simon KJAER 5,5 - Seconda da titolare dopo l'infortunio, anche lui paga la "tassa giallo" con Kvara e non rientra nel secondo tempo. Deve ritrovare il miglior smalto (dal 46' Pierre KALULU 6,5 - Per un tempo cede il posto a Kjaer e nel finale si fa vedere con quella clamorosa traversa a tu per tu con Meret. Bell'ingresso in campo).

Theo HERNANDEZ 7 - La solita freccia a sinistra, fornisce a Giroud un pallone che il francese deve "solo" spingere in porta. Senza Leao ha ancora più spazio del solito e lo sfrutta, creando spesso superiorità numerica.

Sandro TONALI 6 - San Siro si esalta su un paio di suoi recuperi da signore del centrocampo. Ma nel secondo tempo perde un po' di smalto, dimostrandosi meno autoritario degli standard a cui ci ha abituato.

Ismael BENNACER 6 - Discorso simile a quello di Tonali. Parte con grinta e disputa un match sufficiente, ma nella ripresa gli manca il cambio di passo.

Alexis SAELEMAEKERS 5,5 - Qualche guizzo iniziale, ma di fatto crea poco o nulla nella metacampo offensiva. Meglio nel lavoro di copertura (dal 66' Junior MESSIAS 6 - Entra e impegna subito Meret).

Charles DE KETELAERE 6 - Qualche lampo di classe in una partita giocata un po' troppo a intermittenza. Entra nell'azione del gol e in un'altra situazione in cui Giroud non riesce a concludere. Deve crescere un po' in personalità (dal 82' Yacine ADLI SV).

Rade KRUNIC 6 - Parte alla grande e Meret gli nega il gol su un bel colpo di testa. Si spegne nella ripresa (dal 66' Brahim DIAZ 6 - Entra con buon piglio).

Olivier GIROUD 7 - Il Milan perde, ma lui si dimostra ancora una volta animale da big match, andando a finire per l'ennesima volta nel tabellino dei marcatori. Ma non solo. Tante sponde preziose per liberare i compagni e mette il piedone anche in occasione della traversa di Kalulu.

All. Stefano PIOLI 5,5 - Lancia Krunic e il bosniaco non delude. Qualche perplessità sulla gestione dei cambi rimane.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 7 - Tre interventi da circoletto rosso. Dopo quache critica nei mesi passati, stasera questa vittoria pesante porta anche la sua firma.

Giovanni DI LORENZO 6 - Partita ordinata, dopotutto dalla sua parte sgasa Theo. Con l'aiuto di qualche raddoppio prova a limitare i danni.

Kim MIN-JAE 6,5 - Che battaglia con Giroud! Il francese segna, ma lui si batte come un leone per tutto il match.

Amir RRAHMANI 6 - Pochi fronzoli, si mette l'elmetto e si cala bene nella parte.

MARIO RUI 7 - Tante chiusure degne di nota, l'highlight è l'assist chirurgico per Simeone. Ottima partita in entrambe le fasi (dal 90+1' Matias OLIVERA SV).

Stanislav LOBOTKA 6,5 - Giocatore ovunque nel centrocampo - e non solo - del Napoli. Vince una marea di contrasti e si procura falli preziosi, risultando brillante fino al tramonto del match.

Zambo ANGUISSA 6 - Esce alla distanza dopo un primo tempo tutto sofferenza.

Piotr ZIELINSKI 6 - Il collante tra le due fasi azzurre, ci mette buone geometrie e prova ad accendere Politano (dall'87' ELMAS SV).

Khvicha KVARATSKHELIA 7 - Avvio più timido del solito, poi si scatena. Fa ammonire due giocatori già prima dell'intervallo, poi continua a fare il diavolo a quattro e si procura il rigore. Che giocatore, inafferrabile! (dall'87' NDOMBELE SV).

Matteo POLITANO 6,5 - Buona verve, ci mette del suo anche in fase di copertura e ce n'è bisogno. Non calcia benissimo il rigore, ma insacca.(dal 66' Alessio ZERBIN 6 - Impegna Maignan con un tiro ravvicinato).

Giacomo RASPADORI 5,5 - Bene in raccordo, ma poca presenza in area. (dal 66' Giovanni SIMEONE 7 - Entra e segna, con un imperioso colpo di testa. Con lui là davanti è un'altra musica rispetto al suo predecessore).

All. Luciano SPALLETTI 6,5 - Il suo Napoli sa soffrire e si riporta in testa alla classifica, vincendo da grande squadra nel confronto tra le due migliori realtà attuali del calcio italiano.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A La sfida scudetto è del Napoli: 2-1 al Milan firmato Simeone-Politano 3 ORE FA