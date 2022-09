58 anni. Più di mezzo secolo. Tanto è passato dalla prima, e unica, volta in cui l'Atalanta si era trovata per la prima volta da sola in testa alla classifica. Era il 20 settembre del 1964. Quasi 60 anni più tardi, l'impresa si ripete: la Dea espugna Monza con un 2-0 firmato interamente nella ripresa, sale a quota 13 in classifica e guarda tutte le altre formazioni di Serie A dall'alto al basso. Dopo un primo tempo complicato, in cui Musso deve fare il fenomeno per negare il vantaggio a Caprari e Sensi, i nerazzurri sciolgono le briglie nella ripresa, grazie soprattutto all'ingresso di Soppy e allo spostamento da destra a sinistra di Lookman. Ed è proprio l'ex Lipsia il grande protagonista: assist per lo 0-1 di Hojlund, a segno alla prima da titolare, e raddoppio con la collaborazione di Marlon. L'Atalanta supera così Milan e Napoli e balza al primo posto. Mentre il Monza, incapace di dare continuità a un buon avvio di partita, rimedia la quinta sconfitta nei primi cinque turni: la panchina di Stroppa appare sempre più a rischio.

Ad

Tabellino

Calciomercato Le rose più costose d'Europa: prime le 2 di Manchester, Juve 8a 6 ORE FA

Monza-Atalanta 0-2 (primo tempo 0-0)

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marí, Caldirola (86' Izzo); Birindelli (76' Molina), Pessina, Rovella, Sensi (76' Colpani), Carlos Augusto; Caprari (69' Petagna), Mota Carvalho (87' Gytkjaer). All. Stroppa

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Demiral, Toloi, Zappacosta (46' Soppy); De Roon, Koopmeiners; Malinovskyi, Ederson (76' Maehle), Lookman (88' Boga); Hojlund. All. Gasperini

Arbitro: Juan Luca Sacchi

Gol: 59' Hojlund, 66' aut. Marlon

Assist: Lookman (A, 0-1), Ederson (A, 0-2)

Ammoniti: Rovella, Scalvini

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti chiave

1' – Caprari calcia da un passo dopo 25 secondi e Musso compie il primo miracolo della partita, respingendo il suo sinistro.

4' – Splendida azione di prima dei brianzoli e sinistro da fuori di Sensi: Musso vola e con la punta delle dita alza sopra la traversa. Atalanta in grossissima difficoltà.

Una parata di Juan Musso durante Monza-Atalanta - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

38' – Ederson viene servito in ripartenza da Lookman, calcia da fuori area e costringe Di Gregorio a una parata in due tempi.

45' – Angolo a rientrare di Malinovskyi, Caldirola spizza all'indietro di testa e rischia l'autogol, mandando il pallone a centimetri dal secondo palo.

48' – Hojlund riceve da in posizione regolare da Hateboer e da posizione defilata cerca il primo palo col sinistro: deviazione di Pablo Marí e palla che centra il palo.

59' – GOL DELL'ATALANTA. Lookman centra e Hojlund segna da due passi. Gol inizialmente annullato per fuorigioco dell'ex Lipsia, poi concesso dopo un check VAR. 0-1.

66' – GOL DELL'ATALANTA. Bellissima iniziativa personale di Ederson, centro radente sul secondo palo dove Lookman, grazie anche a una deviazione di Marlon, mette dentro: alla fine si tratta di autorete del brasiliano.

85' – Bella giocata su Caldirola di Scalvini e sinistro sul primo palo che Di Gregorio deve appoggiare in angolo.

Il momento social

MVP

Ademola LOOKMAN. Un paio di numeri nel primo tempo, una prestazione da indemoniato nel secondo tempo. Decisivo in tutto e per tutto: un assist perfetto, un autogol provocato.

Fantacalcio

PROMOSSO – Rasmus HOJLUND. A tratti pare un po' impacciato e acerbo, ma le qualità le ha, eccome. E le mostra anche quando si catapulta sul cross di Lookman, sbloccando il punteggio.

BOCCIATO – Matteo PESSINA. Grande ex, era atteso a una prestazione di livello. E invece delude, non riuscendo praticamente mai a entrare nel vivo del gioco.

Le pagelle

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Monza-Atalanta: probabili formazioni e statistiche 02/09/2022 ALLE 10:52