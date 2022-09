Monza-Atalanta, match valido per la quinta giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-2 , frutto delle reti messe a segno nel secondo tempo da Hojlund e da un autogol di Marlon. Gara arbitrata da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Con questo risultato, la formazione di Gian Piero Gasperini vola in testa alla classifica da sola per la seconda volta nella propria storia, la prima dal lontano 1964.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Monza

Michele DI GREGORIO 6 - Subisce due reti su cui non ha colpe. In precedenza si era salvato su Ederson e Lookman.

MARLON 5,5 - Sicuro per un tempo, molto meno quando Gasperini piazza Lookman e Soppy dalla sua parte. Non riesce a evitare il gol del raddoppio atalantino.

Pablo MARÍ 5,5 - Attento in più di una chiusura nella prima frazione. Non riesce però a leggere il cross di Lookman per Hojlund.

Luca CALDIROLA 5,5 - Cerca affannosamente di frapporsi agli attacchi nerazzurri nella sua zona di campo, riuscendoci a tratti. Poco prima dell'intervallo sfiora l'autogol (dall'86' Armando IZZO s.v.)

Samuele BIRINDELLI 5,5 - Cerca di mettersi in mostra, ma al cross non è precisissimo. Dopo l'intervallo soffre parecchio difensivamente (dal 76' Salvatore MOLINA s.v.)

Matteo PESSINA 5 - Grande ex, era atteso a una prestazione di livello. E invece delude, non riuscendo praticamente mai a entrare nel vivo del gioco.

Nicolò ROVELLA 6,5 - Ordinato e ritmato per buona parte dei 90 minuti. Quando la gara inizia a prendere una piega ben precisa, anche lui si sfilaccia un po'. Ma ha già dimostrato di poter essere importantissimo per i brianzoli.

Stefano SENSI 5,5 - Parte bene, sfiorando il gol con un gran sinistro da fuori area. Poi, a poco a poco, vede calare in maniera costante la propria brillantezza (dal 76' Andrea COLPANI s.v.)

Carlos AUGUSTO 5,5 - In difesa è autore di un paio di buoni interventi, ma offensivamente combina troppo poco per meritarsi la sufficienza.

Gianluca CAPRARI 5 - Si ritrova immediatamente sul sinistro la palla del vantaggio, ma la spreca clamorosamente. Molto attivo, ma anche fumoso (dal 69' Andrea PETAGNA 5,5 - Non cambia il corso del finale)

Dany MOTA CARVALHO 6 - Lodevole. Svaria da una parte all'altra del campo e tiene in piedi l'attacco del Monza con pregevoli iniziative palla al piede (dall'87' Christian GYTKJAER s.v.)

All. Giovanni STROPPA 5,5 - A tratti si vede proprio un bel Monza. Ma le partite durano 90 minuti. E ora le sconfitte iniziano ad essere un po' troppe.

Stefano Sensi e Teun Koopmeiners durante Monza-Atalanta - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 7 - Le due parate iniziali, su Caprari e su Sensi, consentono all'Atalanta di non andare immediatamente sotto. Determinante nel punteggio finale.

Hans HATEBOER 6 - Non troppo incisivo dalla metà campo in su. Fa comunque il suo dal punto di vista difensivo, concedendo poco o nulla.

Merih DEMIRAL 6,5 - Bello il duello personale con Mota Carvalho. Il portoghese lo mette in difficoltà con i propri spunti, ma a uscire vincitore alla fine è il turco.

Rafael TOLOI 6,5 - Prende sempre più piede dopo un avvio difficoltoso, chiudendo a doppia mandata l'area di rigore.

Davide ZAPPACOSTA 5,5 - Pochi spunti, qualche affanno con Birindelli, un po' troppa imprecisione. Viene sostituito da Gasperini dopo un tempo (dal 46' Brandon SOPPY 7 - Il suo ingresso, e la catena con Lookman, spezzano in due una gara fin lì bloccata. Incendia la fascia sinistra ed è autore di un gran secondo tempo)

Marten DE ROON 6 - Soffre parecchio il palleggio di casa nella prima parte della sfida, prima di prendere le misure agli avversari.

Teun KOOPMEINERS 6 - Meno appariscente, e non certo decisivo, come nelle altre giornate di campionato. Ma qualche giocata di classe la estrae comunque.

Ruslan MALINOVSKYI 6 - Ci prova con costanza, ma i risultati non sono eccelsi. Anche lui, comunque, sale di tono dopo l'intervallo (dal 71' Giorgio SCALVINI 6 - Rimedia un giallo evitabile, ma va anche vicino al gol con una gran giocata)

EDERSON 6,5 - Poco incisivo per un tempo intero, nonostante un tiro da fuori che crea qualche imbarazzo a Di Gregorio. Poi sale di tono, servendo a Lookman la palla dello 0-2 (dal 76' Joakim MAEHLE s.v.)

Ademola LOOKMAN 7,5 - Un paio di numeri nel primo tempo, una prestazione da indemoniato nel secondo tempo. Decisivo in tutto e per tutto: un assist perfetto, un autogol provocato (dall'88' Jeremie BOGA s.v.)

Rasmus HOJLUND 7 - A tratti pare un po' impacciato e acerbo, ma le qualità le ha, eccome. E le mostra anche quando si catapulta sul cross di Lookman, sbloccando il punteggio (dal 71' Mario PASALIC s.v.)

All. Gian Piero GASPERINI 7 - Ha il coraggio di lanciare Hojlund dal primo minuto e viene premiato. Così come pagano i cambiamenti, di uomini e posizioni, dell'intervallo.

