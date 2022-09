Monza-Juventus, match della 7a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio U-Power Stadium , match della 7a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio U-Power Stadium si è concluso col punteggio di 1-0, con gol decisivo firmato da Christian Gytkjær . Per i padroni di casa si tratta della prima vittoria in campionato. Sentiamo le dichiarazioni a caldo dell'allenatore Raffaele Palladino.

Vittoria di squadra

"E' stata una giornata incredibile, un sogno realizzato. Non mi aspettavo la vittoria ma sicuramente l'impegno ed il cuore da parte dei miei ragazzi. Sono stati bravissimi, hanno messo tutto ciò che avevano in campo. Personalmente non ho fatto nulla, in 5 giorni ho fatto poco. Il merito è solo della squadra e non è la solita frase fatta. L'abbiamo vinta in settimana. Al di là dei numeri e del modulo il gruppo ha lavorato davvero bene nel corso dei questi giorni. Personalmente, cercando di capire il momento, ho cercato di trovare la chiave giusta trasmettendo entusiasmo. Sono felice per il presidente Berlusconi e il dottor Galliani, perchè hanno avuto tanto coraggio nel credere in me".

Sulla Juventus

"La Juve era in difficoltà, perché abbiamo chiuso tutti gli spazi e li abbiamo limitati. Abbiamo tolto loro il palleggio. Al di là dei discorsi tattici, questa partita i ragazzi l'hanno vinta in settimana, mettendo impegno e intensità negli allenamenti. Come ti alleni, così giochi: il merito va tutto a loro".

Galliani commosso

"Il presidente mi ha chiamato e non ci credeva. Era molto emozionato e ci ha fatto i complimenti. Il dottor Galliani ha pianto ed è stato molto emozionante. So che c'era scetticismo attorno a me ed era giusto, perché venivo dalla Primavera. Io però devo ringraziare sia Galliano che Berlusconi, perché lunedì quando mi hanno affidato la squadra mi hanno dato grande responsabilità. Mi hanno regalato un sogno e li ringrazierò per tutta la vita. A fine gara ho riunito tutti. Ma davvero tutti. Me la sono goduta, zero emozioni. Ma adesso ho promesso alla squadra una cena, pago io perchè ero all'esordio in A ed è giusto così".

