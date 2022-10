Paul Pogba. E dire che era ormai alle viste il ritorno in campo del centrocampista francese dopo la Allegri che dovrà aspettare il 2023, dovendo fare a meno di Pogba anche per Inter, Verona e Lazio, ma una tegola soprattutto per Deschamps che non avrà il suo centrocampo titolare in Qatar. Niente da fare per. E dire che era ormai alle viste il ritorno in campo del centrocampista francese dopo la lesione al menisco del ginocchio destro . Qualcuno sperava, addirittura, in un suo ritorno per il match di Champions contro il Benfica ma non ha fatto in tempo. E non lo vedremo più per tutto il 2022 visto che il francese si è di nuovo infortunato, questa volta con un problema muscolare alla coscia destra . Una tegola perche dovrà aspettare il 2023, dovendo fare a meno di Pogba anche per Inter, Verona e Lazio, ma una tegola soprattutto perche non avrà il suo centrocampo titolare in Qatar.

Le parole di Rafaela Pimenta

Dopo le visite mediche effettuate ieri e oggi tra Torino e Pittsburgh, il campione del mondo ha bisogno di recuperare dopo l'operazione. Paul vorrebbe riprendere quanto prima possibile, ma deve avere pazienza, lavorare sodo in questi tempi difficili e dare il meglio di sé per tornare in campo per i tifosi e la sua squadra quanto prima possibile. [Pimenta a TF1]

Francia senza Pogba e Kanté

Una sorta di maledizione per il centrocampo della Nazionale Campione del mondo in carica, visto che Deschamps aveva già perso Kanté nelle settimane precedenti dopo la rottura del tendine del ginocchio per il mediano del Chelsea. Qualche problema l'ha accusato anche Tchouaméni negli ultimi giorni. Nella lista del ct francese restano Camavinga, Fofana, Veretout, Guendouzi e l'altro juventino Adrien Rabiot.

