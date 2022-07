La seconda esperienza alla Juventus non è iniziata nel migliore dei modi per Paul Pogba . Il problema al ginocchio, che sabato l'ha costretto ad abbondare l'allenamento a Los Angeles, sembrava di lieve entità, ma la Juve ha dovuto sottoporre il centrocampista francese ad esami radiologici a causa del persistere del dolore. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del menisco laterale del ginocchio destro. Come comunicato dalla Juventus,

Questo scenario, a meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A, sta preoccupando i tanti tifosi della Vecchia Signora. I supporters bianconeri temono un’altra stagione sciagurata e macchiata da mille stop tra infortuni muscolari e traumatici. La squadra di Massimiliano Allegri viene da un'annata nera: l'assenza di alcuni giocatori, infatti, ha condizionato i match dei bianconeri, i quali hanno concluso la stagione con 0 trofei (non succedeva dalla stagione 2010-11).

ai quali si sommano quattro stop per Covid (Rabiot, Pinsoglio, Alex Sandro e lo stesso Chiellini) e quattro per febbre. Senza dimenticare due infortuni gravi: rottura del legamento crociato per Chiesa e lesione del tendine rotuleo per Kaio Jorge. Sicuramente c’è una buona base di sfortuna, ma per evitare un crollo verticale bisogna sicuramente cambiare qualcosa.