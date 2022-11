Giorgio Furlani è stato nominato nuovo Amministratore Delegato, La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: l'AC Milan ha annunciato oggi che succedendo a Ivan Gazidis che concluderà il suo mandato ai primi di dicembre. Milanese e milanista dalla nascita, Furlani è stato membro del Consiglio d'Amministrazione di AC Milan dal 2018 e ha avuto un ruolo fondamentale nei successi del Club sotto la gestione di Elliott Advisors, che lascia per assumere la nuova carica di CEO di AC Milan.

Ad

Cardinale: "Giorgio conosce il Milan e Milano"

Serie A Spalletti: “Rigorino con l'Empoli? Sui giornali cose divertenti” 2 ORE FA

Commentando la nomina, il Fondatore e Managing Partner di RedBird Capital Partners Gerry Cardinale ha dichiarato: "Quando RedBird Capital Partners ha preso su di sé la responsabilità di divenire custode di AC Milan, abbiamo detto che avremmo portato nel Club la nostra esperienza in sport, media e intrattenimento per riportarlo all'apice del calcio europeo, a cui appartiene. In Giorgio abbiamo riconosciuto il profilo di Amministratore Delegato ideale per guidare giorno per giorno il Club e lavorare a stretto contatto con il team di RedBird, per trasformare quella visione in realtà. Giorgio conosce a fondo sia il Club che la città di Milano e, fattore ancor più importante, negli ultimi quattro anni ha conquistato la stima e la fiducia di tutto il team a Casa Milan. Potrà dunque gestire al meglio il passaggio al suo nuovo ruolo di leadership per mantenere la nostra attenzione sugli obiettivi sfidanti che abbiamo davanti a noi. Per questo prossimo capitolo della storia del Milan la nostra visione è molto chiara e per realizzarla il team di RedBird lavorerà in piena sintonia con Giorgio e con tutto il management di Casa Milan".

Furlani: "Nei prossimi anni raggiungeremo nuovi traguardi"

"Voglio ringraziare Gerry e il team di RedBird per avermi concesso il grande onore di guidare il Club che amo mentre si avvia a una nuova fase della sua rinascita" - ha dichiarato Giorgio Furlani. "Guardo con entusiasmo alla prospettiva di lavorare con il Presidente Scaroni, Paolo Maldini, Stefano Pioli e più in generale con tutta la dirigenza del Club: sono convinto che nei prossimi anni, insieme, potremo raggiungere nuovi e grandi traguardi, dentro e fuori dal campo. Forza Milan!"

Classifiche e risultati

Galliani: "Milan-Monza è la mia vita che mi scorre davanti"

Serie A Cinica e vincente: la Juve di Allegri crede alla rimonta? 3 ORE FA