Gol, emozioni, un gran bel primo tempo e un finale folle. C’è stato un po’ di tutto in questo Salernitana-Cremonese, anticipo del sabato della 13° giornata di Serie A. Partita che termina con il punto a testa per le due squadre ma che entrambe hanno provato in qualche modo a vincere. La Cremonese infatti, pur giocando un calcio brillante e aggressivo, si era dovuta ancora una volta accontentare dei complimenti soprattutto per la prestazione del primo tempo; ma che nonostante tutto aveva chiuso ancora in svantaggio. Piatek in apertura e Coulibaly nel finale avevano infatti reso vana la perla di Okereke, bravo a freddare Sepe con un gran tiro al volo. Una Cremonese che aveva giocato aggressiva in ripressione e a ritmo alto, ma un po’ troppo ballerina dietro. Nella ripresa però, quando la Salernitana sembrava ormai poter controllare i 3 punti, forte anche di una condizione fisica dei lomabrdi decisamente meno brillante, l’episodio. Un rigore concesso ai grigiorossi dopo controllo al VAR. Dal dischetto, per ben due volte, Ciofani si faceva fermare da Sepe. Il gol di Castagnetti dopo la prima ribattuta non era però valido per l’anticipato ingresso in area; e sulla successiva seconda respinta del portiere campo, Ciofani trovava la sua redenzione. Insomma, un 2-2 che salva i lombardi ma che continua a tenerli a secco di vittorie. Per la Salernitana, tranquilla a centro classifica, sfuma così ciò che sarebbe stato il terzo successo consecutivo, il quarto nelle ultime cinque giornate.

Il tabellino

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Lovato (51’ Pirola), Fazio; Mazzocchi, Candreva (66’ Vilhena), Radovanovic (82’ Bohinen), Coulibaly, Bradaric; Dia (82’ Botheim), Piatek (66’ Bonazzoli).

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Meitè (79’ Castagnetti), Buonaiuto (66’ Zanimacchia), Quagliata (66’ Valeri); Tsadjout (75’ Gyan), Okereke (75’ Ciofani).

Gol: 3’ Piatek, 38’ Coulibaly; 12’ Okereke, 89’ rig. Ciofani.

Assist: Candreva; Tsadjout.

Note – Ammoniti: Fazio; Sernicola, Hendry.

La cronaca in 7 momenti chiave

3’ GOL! SUBITO PIATEK! SALERNITANA AVANTI! Cross da destra con cross di Candreva, male Carnesecchi che smanaccia poco sicuro, la palla rimane lì, AIwu poco reattivo, arriva Piatek e mette subito dentro.

12’ GOL! OKEREKE! IL PARI DELLA CREMONESE! Pallone lungo, di testa Tsadjout vince il duello aereo e Okereke sul pallone vagante calcia un sinistro al volo pazzesco. Che gol. Il pari della Cremonese!

23’ PROTESTE CREMONESE! Tsadjout anticipa Lovato in area, che fa per calciare la palla ma subisce l'anticipo. Il tocco c'è. L'arbitro fa giocare e dal VAR non intervengono. Alvini protesta.

35’ GOL ANNULLATO ALLA CREMONESE! SERNICOLA! Buonaiuto scucchiaia dalla sinistra e trova Sernicola che, di testa, infila Sepe: l'esterno di Alvini si trovava però oltre la linea difensiva granata. Ma che brivido per Nicola.

38’ GOL! TORNA AVANTI LA SALERNITANA! COULIBALY! Coulibaly sorprende e brucia completamente Lochoshvili: il maliano penetra in area grigiorossa e di destro fulmina Carnesecchi sul suo palo. Nel momento più complicato, la Salernitana torna avanti.

43’ BONAIUTO! CHE OCCASIONE! Brutta palla persa da Lovato, che continua a giocare un primo tempo non brillantissimo. In area c'è il dribbling buono, ma la conclusione è debole e centrale e Sepa fa un figurone. Cremonese comunque ancora vicina al gol.

85’-89’ RIGORE CREMONESE, GOL CIOFANI. Zanimacchia anticipa Fazio, che lo calcia. Dinamica simile a quella del primo tempo di Lovato con Tsadjout. Il VAR però qui va a richiamare l'arbitro Marchetti che concede il rigore. Poi succede di tutto. Ciofani calcia, Sepe para e Castagnetti va in gol. Ma nuovamente richiamato dal VAR l’arbitro fa ripetere per troppi uomini in area. Dal dischetto va Ciofani che sbaglia di nuovo, ma sulla respinta è lui stesso a mettere dentro. Alla fine arriva il gol della Cremose. Ci sono voluti quasi 10 minuti.

MVP

Sepe. Ha parato tutto ciò che poteva parare. Compresi due rigori. Più di così difficile chiedere a un portiere.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Okereke. Gol capolavoro, verrà premiato.

BOCCIATO: Fazio. Partita con tanti svarioni, causa anche il rigore nel finale.

