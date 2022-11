Salernitana-Cremonese, match valido per 13a giornata di Serie A 2022/23, è terminato sul punteggio di 2-2 , frutto delle reti di Piatek e Coulibaly per i campani e di Okereke e Ciofani per i lombardi. Con questo risultato la Salernitana trova il quarto risultato utile nelle ultime 5 uscite, mentre per la Cremonese sfugge ancora la prima vittoria in campionato. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 7 – Ha parato tutto ciò che poteva parare. Compresi due rigori. Più di così difficile chiedere a un portiere.

Dylan BRONN 5,5 – Soffre la spinta di Quagliata.

Matteo LOVATO 5 – Partita difficile. Al rientro, mancano le migliori sensazioni. Impreciso spesso, fatica sia con Okereke che con Tsadjout. Poi si fa anche male in uno scontro areo, uscendo in barella. Giornataccia. Dal 51’ Lorenzo PIROLA 6 – Secondo tempo onesto, anche perché la Cremonese nella ripresa cala parecchio.

Federico FAZIO 5 – Complicato anche il suo pomeriggio. Sembra esserci poca intesa con Lovato ed è autore di tante sbavature. Il suo tocco su Zanimacchia costa il penalty. Discutibile, visto cosa è successo con Lovato in temine di valutazione, ma tant’è.

Pasquale MAZZOCCHI 7 – Una freccia. Due fasi, con costanza, dall’inizio alla fine. Giocatore vero.

Antonio CANDREVA 6 – Forse meno brillante del solito, ma comunque pericoloso quando ha tempo di pensare. Dal 66’ Tonny VILHENA 6 – Finale onesto, sfiora anche il gol.

Ivan RADOVANOVIC 6 – In mezzo al campo soffre tantissimo la pressione della Cremonese. Nel secondo tempo però gestisce meglio, anche perché i ritmi sono diversi. Dall’82’ Emil BOHINEN – sv.

Lassana COULIBALY 6,5 – Fa il gol che riporta avanti la Salernitana, ma ne spreca un altro ghiotto e spesso pasticcia un po’ col pallone tra i piedi.

Domagoj BRADARIC 6 – Meno incisivo rispetto alla fascia occupata da Mazzocchi.

Boulaye DIA 5,5 – Si vede poco oggi, anche perché è meno servito del solito. Dall’82’ Erik BOTHEIM 6 – sv.

Krzysztof PIATEK 6,5 – Una gara piuttosto incolore, ma il guizzo in avvio obbliga necessariamente a considerare il suo giudizio come positivo: gli attaccanti sono lì proprio per quello, far gol se cade una palla buona. Dal 66’ Federico BONAZZOLI 6 – Ingresso e finale onesti.

All. Davide NICOLA 6,5 – Soffre per un tempo, ma la sua Salernitana dà la dimensione di squadra con la testa. Nonostante le difficoltà infatti sa punire con cinismo, così come soffrire all’occasione. Un percorso preciso che non a caso lo lascia a centro classifica, fin qui, in assoluta serenità.

Le pagelle della Cremonese

Marco CARNESECCHI 5 – Per nulla reattivo in entrambi i gol. Male sul primo, malino anche sul secondo.

Emanuel AIWU 5 – Bocciato anche lui. Ci sono colpe nella lettura del primo gol.

Jack HENDRY 5,5 – Un primo tempo complicato anche per lui. Cresce un po’ nella ripresa.

Luka LOCHOSHVILI 5 – Si fa bruciare da Coulibaly sul secondo gol.

Leonardo SERNICOLA 6,5 – Molto positivo, uno dei migliori della Cremonese. Spinta costante, tanti pericoli creati.

Soualiho MEITE 6 – Un primo tempo ‘a tutta’ che forse paga nella ripresa, dove cala molto. Dal 79’ Michele CASTAGNETTI – sv.

Charles PICKEL 6 – Una gara intensa e di sacrificio. Non sempre precisa però nelle scelte.

Giacomo QUAGLIATA 6,5 – Anche lui come Sernicola è una spina nel fianco sull’esterno. Esce perché ha dato tutto. Dal 66’ Emanuele VALERI 5,5 – Meno brillante del compagno di reparto.

Cristian BUONAIUTO 5,5 – Ci sono anche delle belle giocate, ma sul suo conto c’è una grossa occasione sprecata nel primo tempo, con un ‘passaggino’ – anziché un tiro – a Sepe. Dal 66’ Luca ZANIMACCHIA 6 – Il suo impatto è nel rigore conquistato.

Frank TSADJOUT 6,5 – Si muove tanto è bene. E’ nell’azione che porta al gol di Okereke e nel primo tempo subisce un fallo tale e quale a quello che al VAR hanno considerato rigore su Zanimacchia. Vai a capire il metro degli arbitri... Dal 75’ Felix AFENA-GYAN – sv.

David OKEREKE 7 – Un gol spaziale. Calcia al volo con il sinistro, giustificando il ‘votone’ già semplicemente per il gesto tecnico. Dal 75’ Daniel CIOFANI 6 – Graziato dalla fortuna. Tira due rigori orribili ma in entrambi i casi, la respinta, l’aveva salvato. Non freddissimo, ecco.

All. Massimiliano ALVINI 6 – Anche oggi la sua Cremonese aveva strappato gli applausi; ma anche oggi quasi rischia di tornare a casa solo con i complimenti. E’ una squadra moderna, che corre e che ha un atteggiamento molto ‘europeo’, se così vogliamo definirlo. Restano però due cose da considerare: la tenuta alla distanza e una difesa che alla fine incassa sempre a fronte di una attacco che non segna poi così tanto.

