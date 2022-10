Maurizio Sarri a tutto tondo. Dopo le parole a caldo a margine dello 0-0 contro l’Udinese che a tutto tondo. Dopo le parole a caldo a margine dello 0-0 contro l’Udinese che si sono portate vie tante prime pagine , sul tecnico della Lazio è uscita una bella intervista della RSI, la televisione pubblica Svizzera in lingua italiana. Un quarto d’ora circa dove Sarri tocca tanti temi spaziando tra calcio e letteratura, tra filosofia ed etichette. Davvero tanti punti toccati, ne riassumiamo alcuni.

Sul calcio

Per me quello con il calcio è un innamoramento avuto fin da piccolo. Coordinare 11 giocatori su un terreno non è proprio semplicissimo, ci vuole organizzazione e la vittoria è sicuramente importante per dare vigore alle idee. Ritengo però che se si ha il piacere di giocare questo sia più appagante e porta di conseguenza anche migliori risultati. Razionalizzare i movimenti dei giocatori è una grandissima passione, ma mi sono divertito anche a giocare”.

Sul futuro del calcio

"Il calcio deve essere salvato da se stesso, si sta andando su una strada nella quale è impossibile mostrare la bellezza. Dover giocare 60 o 70 partite all'anno porta i giocatori ad allenarsi di meno e a produrre uno spettacolo meno bello. Siamo in una fase in cui lo sport è diventato un business, in cui conta di più l'apparenza ed è una cosa ridicola".

Sul modo di allenare

"Se ti metti un obiettivo troppo semplice ti accontenti troppo facilmente. Un obiettivo dev'essere importante, un'utopia in modo tale da andare a letto non contento, così da sentirti in obbligo di migliorare tutti i giorni. Come allenatore cerco di far passare dei messaggi, dei valori. Io sono uno che cerca di migliorarsi tutti i giorni e cerco di adattare le mie idee in base ai giocatori che dispongo in quel momento".

