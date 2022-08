Spezia-Sassuolo, match della 3ª giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio Alberto Picco si è concluso col punteggio di 2-2 con reti di Simone Bastoni e Nzola per i padroni di casa che ribaltano il gol del vantaggio di Frattesi di testa, ai quali risponde nel secondo tempo Pinamonti sfruttando una papera difensiva. Pareggio che non fa male a nessuna delle due, anzi per gli aquilotti è il miglior avvio di campionato nella storia, salendo a quattro punti in classifica a braccetto con i neroverdi, che non sfruttano gli ultimi dieci minuti abbondanti di superiorità numerica per l'espulsione di Ekdal.

Sono due episodi tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa a decidere particolarmente sull’incontro. Allo scadere dei 45 minuti il rigore decretato dall'arbitro Cosso al VAR, con Ferrari che alza eccessivamente il gomito mandando ko Hristov (chiudendo lì la partita sanguinante in volto), regalando allo Spezia il vantaggio prima dell'intervallo; ad inizio ripresa invece il completo liscio di Dragowski su un'addormentata della difesa bianconera che va a compromettere la sua buona prestazione (salva più volte il risultato nell'assedio finale degli avversari), con Pinamonti che non perdona e timbra il cartellino per la prima volta in maglia neroverde. Nel finale il neoentrato Ekdal rischia di rovinare ulteriormente la prova dei compagni di squadra facendosi ammonire per la seconda volta nel giro di un quarto d'ora e lasciando in dieci lo Spezia.

I due tecnici possono ritenersi soddisfatti per l'elevata intensità messa dalle due formazioni per quasi tutta la partita, con i neroverdi più pimpanti nel finale grazie all'uomo in più, ma non cinici. Tuttavia, le due difese sono vanno rimesse a posto se si vuole puntare a qualcosa di più della comoda salvezza.

Tabellino

SPEZIA - SASSUOLO 2-2 (primo tempo: 2-1)

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov (46’ Caldara), Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo (66’ Verde), Bourabia (66’ Ekdal), Bastoni, Reca; Strelec (58’ Kovalenko), Nzola. All.: Gotti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (68’ Thorstvedt), Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti (77’ Defrel), Kyriakopoulos (77’ Ceide). All.: Dionisi.

ARBITRO: Francesco Cosso

GOL: 27’ Frattesi (SAS), 30’ Bastoni (SPE), 49’ pt rig. Nzola (SPE), 50’ Pinamonti (SAS)

ASSIST: Kyriakopoulos (SAS, 1-0)

AMMONITI: Ferrari (SAS)

ESPULSI: Ekdal (SPE, doppia ammonizione)

NOTE: recupero 4+4

La cronaca in 8 momenti

27' - RETE! 0-1 SASSUOLO, SEGNA FRATTESI DI TESTA! Liberissimo Kyriakopoulos dalla sinistra, cross perfetto per il numero 16 neroverde che incorna a due passi dalla porta.

30' - RETE! PAREGGIA IMMEDIATAMENTE LO SPEZIA, 1-1! Traversone rasoterra di Strelec, Nzola viene anticipato da Erlic ma sulla ribattuta c'è Simone Bastoni che la piazza nell'angolino in alto a sinistra. Grandissimo gol.

46' - L'ARBITRO VA AL VAR E ASSEGNA RIGORE PER LO SPEZIA. Gomito largo di Ferrari nei confronti di Hristov sugli sviluppi di un corner. Il difensore bianconero è a terra e perde sangue dal volto. Proteste dei neroverdi.

49' - NZOLA SPIAZZA CONSIGLI SU RIGORE! 2-1 SPEZIA! Rimonta riuscita prima del duplice fischio.

50' - RETE! PAREGGIA IL SASSUOLO, 2-2 CON PINAMONTI! Difesa completamente in farfalle sul lancio di Rogerio, papera incredibile di Dragowski che liscia il pallone. Pinamonti non perdona e insacca a porta vuota.

57' - PINAMONTI VICINO ALLA DOPPIETTA! Cross rasoterra di Kyriakopoulos, il numero 9 italiano si gira. Decisiva la deviazione di Kiwior, fuori di poco.

81' - DOPPIA AMMONIZIONE PER EKDAL! Grave ingenuità del centrocampista, entrataccia su Thorstvedt. Dura soltanto un quarto d'ora la sua partita, lasciando in inferiorità numerica lo Spezia.

92' - COSA SI MANGIA DEFREL E COSA SALVA DRAGOWSKI! Sponda di Thorstvedt sul cross dalla destra, l'attaccante francese ha la palla del 3-2 ma il portiere dello Spezia è più sveglio e mette in angolo.

MVP

Simone BASTONI – Piazza un magnifico sinistro quasi all’incrocio dei pali ridando immediatamente la carica ai compagni. Tra i più propositivi della manovra offensiva dello Spezia. Non è un caso se alla sua uscita dal campo la partita si dirige verso un'unica direzione.

Fantacalcio

PROMOSSO - Andrea PINAMONTI: arriva il primo +3 della stagione, fino al primo tempo del Picco sembrava in involuzione rispetto alla scorsa stagione, invece alla prima occasione gustosa ritrova l'istinto del killer.

BOCCIATO - Bartlomiej DRAGOWSKI: nonostante abbia salvato il risultato da una possibile sconfitta, quel grave errore sul 2-2 gli costa l'insufficienza.

