Spezia-Sassuolo, match valido per la terza giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 2-2 , frutto delle reti di Frattesi per i neroverdi a cui hanno risposto Simone Bastoni e Nzola su rigore nel primo tempo, più il decisivo gol di Pinamonti approfittando dello svarione difensivo dei padroni di casa. Nel finale i padroni di casa hanno giocato in dieci uomini per l'espulsione di Ekdal. La gara è stata arbitrata dal signor Francesco Cosso di Reggio Calabria. Con questo risultato entrambe le squadre si portano a 4 punti rimanendo a metà classifica. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dello Spezia

Bartlomiej DRAGOWSKI 5,5 - Una miriade di salvataggi e prodezze. Ma quel pallone lisciato pesa come un macigno sulla sua prestazione.

Petko HRISTOV 5,5 - Ci mette la faccia, in tutti i sensi del termine, per regalare il vantaggio dello Spezia. Però lascia libero Kyriakopoulos per l'assist del vantaggio del Sassuolo. (Dal 46' Mattia CALDARA 4,5: grave complice della papera difensiva che porta al pareggio, non si intende con Dragowski e si va a scontrare, regalando la porta sguarnita)

Jakub KIWIOR 5 - Anche lui determinante sul fatidico gol, lasciando la responsabilità ai compagni di squadra senza comunicare.

Dimitris NIKOLAOU 6- Quello che sbaglia meno dei tre in difesa, anche se è un po' permissivo sul primo gol subito.

Emmanuel GYASI 5,5 - Poco presente in attacco, la sua girata nel secondo tempo dà l'ultimo respiro agli aquilotti.

Kevin AGUDELO 5,5 - Sottotono anche lui, l'arretramento a centrocampo non gli fa tanto bene. (Dal 66' Daniele VERDE 6: entra quando la squadra è già sulle gambe, può farci poco in attacco, rischia molto su un rilancio in difesa, quando per poco non regala il 2-3).

Mehdi BOURABIA 6 - Qualche bel dribbling e duello vincente, ma si perde completamente Frattesi sullo 0-1. (Dal 66' Albin EKDAL 3: quindici minuti, due fallacci, due cartellini. Distruttivo)

Simone BASTONI 7 - Piazza un magnifico sinistro quasi all’incrocio dei pali ridando immediatamente la carica ai compagni. Tra i più propositivi della manovra offensiva dello Spezia. Non è un caso se alla sua uscita dal campo la partita si dirige verso un'unica direzione. (Dal 78' Jacopo SALA s.v.).

Arkadiusz RECA 5,5 - Poca cattiveria, arriva stremato a fine partita, lasciando fare tutto ciò che vogliono a Berardi e Toljan sulla fascia destra.

David STRELEC 6,5 - Dà velocità e imprevedibilità allo Spezia. Sua la sgroppata da cui parte il gol del primo pareggio (Dal 58' Viktor KOVALENKO 6: presente quasi solo in fase difensiva, ma dà il suo buon contributo per portare a casa il punto).

M'Bala NZOLA 6 - Fatica a ricamarsi spazio, chiuso bene tra Erlic e Ferrari. Freddo dal dischetto.

All. Luca GOTTI 6 - Punto prezioso, anche se con quell'errore da matita blu sarebbe arrivato il provvisorio 6° posto in campionato. Da migliorare il lavoro sulle fasce.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 - I due gol subiti: un sinistro a giro quasi imparabile e un rigore. Non conferma il clean sheet di una settimana fa.

Jeremy TOLJAN 5,5 - Primo tempo in sordina, si fa scappare Strelec sul gol dell'immediato pareggio dello Spezia. Sale nella ripresa, soprattutto in situazione di superiorità numerica. Il suo lancio a cercare Pinamonti per il 2-2? Più demeriti degli avversari che meriti propri.

Martin ERLIC 6 - Sempre più sola certezza della difesa del Sassuolo, annulla per quasi tutta la partita l'ex compagno Nzola.

Gian Marco FERRARI 5 - Stava gestendo bene in difesa fino a che non ha commesso l’ingenuità del gomito largo che ha portato al rigore dello svantaggio. Errori non da lui, brutto avvio di campionato.

ROGERIO 5,5 - Pochissima roba sulla fascia sinistra.

Davide FRATTESI 6,5 - Decisamente più propositivo rispetto alle precedenti due partite, bravissimo a smarcarsi e a realizzare il gol dello 0-1. Si sta abituando bene al ruolo di mezzala (Dal 69' Kristian THORSTVEDT 6: un paio di buoni spunti in area di rigore, va vicino ad un possibile gol e un assist).

Maxime LOPEZ 6 - 70 passaggi, 91% di precisione. Bastano questi due numeri per far capire l'importanza di questo giocatore presente in qualunque dove della metà campo. Sulla trequarti invece pecca ancora di incisività.

Matheus HENRIQUE 5,5 - A differenza dei compagni di reparto che stanno ormai prendendo confidenza col nuovo ruolo, non convince ancora.

Domenico BERARDI 5,5 - Stavolta non illumina. Cross male calibrati, cerca la conclusione difficile, poco pericoloso. Giornata storta.

Andrea PINAMONTI 6,5 - Fino al primo tempo sembrava in involuzione rispetto alla scorsa stagione, non riuscendo ad impattare decentemente su nessun pallone. Invece alla prima occasione gustosa ritrova l'istinto del killer. Sbloccato. (Dal 77' Gregoire DEFREL 5,5: fu l'uomo dell'ultimo minuto a febbraio contro la Fiorentina, potrebbe ripetersi sei mesi dopo regalando la vittoria nel recupero ma si mangia un gol clamoroso. Poco sveglio)

Giorgos KYRIAKOPOULOS 6,5 - In nettissima crescita, alla terza partita nella nuova posizione di esterno regala un senso alla scelta dell'allenatore. Suo l'assist per il gol di Frattesi, ma anche diverse altre azioni pericolose. Promosso. (Dal 77' Emil CEIDE s.v.)

All. Alessio DIONISI 6 - Finalmente il cambio modulo comincia a dare i suoi frutti. Non arrivano i tre punti, ma uno più convincente rispetto alla vittoria contro il Lecce. Ora serve mettere maggiore sicurezza dietro, altrimenti contro il Torino i neroverdi tornano punto e a capo.

