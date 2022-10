Sassuolo-Hellas Verona, match valido per l'undicesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa, frutto delle reti di Ceccherini per il Verona e di Laurientè e Frattesi per il Sassuolo. La gara è stata arbitrata da Alberto Santoro della sezione di Messina. Con questo risultato il Sassuolo sale al nono posto in classifica con 15 punti mentre il Verona resta penultimo con soli 5 punti.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

LE PAGELLE DEL SASSUOLO

Andrea CONSIGLI 6 - Resta a guardare in occasione del gol di Ceccherini ma salva il punteggio parando un gran tiro di Lasagna

Jeremy TOLJAN 6.5 - Discreta partita del tedesco che centra anche un palo su palla invitante di Frattesi.

Martin ERLIC 5 - Rischia un goffo autogol tirandosi il pallone addosso nel tentativo di allontanarlo dall'area. Nervoso, si prende un cartellino giallo.

Kaan AHYAN 5.5 - Henry gli passa davanti in occasione del gol. L'attaccante non tocca ma l'errore difensivo è evidente. Si riprende nel secondo tempo chiudendo spesso la strada a Kallon.

Georgios KYRIAKOPOULOS 6.5 - Corre e dialoga bene con Laurienté. Anche arretrato impensierisce i difensori avversari

Davide FRATTESI 7.5 - Match winner direbbero gli anglosassoni! l numero 16 è in grande spolvero. Segna il gol decisivo, il quarto in stagione, con un grande inserimento a coronamento di una partita con l'argento vivo addosso. I centrocampisti del Verona non riescono a tenerlo e lui fa quello che vuole, compreso un quasi autogol che comunque non macchia la sua prova.

Pedro OBIANG 6 - Non giocava titolare da quasi due anni. Lo fa con grande applicazione e diligenza (61' Maxime LOPEZ 6 - Solito inesauribile motorino a metà campo)

Kristian THORSTVEDT 6 - Unico compito: ingabbiare Verdi. Il soldato Thorstvedt lo svolge egregiamente

Luca D'ANDREA 5.5 - Un po' spento, cerca poco la profondità venendo troppo spesso incontro al pallone e diventando così eccessivamente prevedibile (dal 61' Hamed Junior TRAORE 7 - Entra e decide la partita: suo l'assist per il gol di Frattesi. Arma impropria di Dionisi dalla panchina)

Armand LAURIENTE’ 7 - Velocità, dribbling e un gran destro. Sono sia le qualità del francese sia il suo gol in pillole (71' Emil CEIDE6 - Qualche buono spunto nonostante entri in un momento di sofferenza neroverde)

Andrea PINAMONTI 6 - Partita "alla Giroud". Non segna ma si adopera per proteggere il pallone e lavorare per i compagni. Tanta fatica e tanto sacrificio gli valgono la sufficienza.

All. Alessio DIONISI 7.5 - Dà fiducia a D'Andrea ad inizio partita ma capisce perfettamente quando è il momento di sostituirlo inserendo Traore. È la mossa che decide la partita. Con questi tre punti il Sassuolo sale al nono posto: una metà classifica che merità ampiamente.

LE PAGELLE DEL VERONA

Lorenzo MONTIPÒ 6 - Non ha colpe sui due gol: il primo è un colpo di classe, il secondo imprendibile.

Isak HIEN 5 - Non è semplice marcare Laurienté quando ingrana la quinta. Si fa saltare di netto in occasione del gol del pareggio.

Federico CECCHERINI 6.5 - Che partenza! Gol su un tentativo di cross, chiusura su Laurientè e cartellino giallo per troppa foga. Il tutto però solo nella prima mezzora (dal 67' Giangiacomo MAGNANI 5.5 - Frattesi gli sbuca davanti in occasione del gol)

Koray GUNTER 6 - Tiene a bada Pinamonti, i pericoli per il Verona non arrivano dal centro.

Marco Davide FARAONI 5.5 - Prova a tornare quello dell'anno scorso con qualche spunto, ma siamo ancora lontani dalla miglior condizione.

Miguel VELOSO 6 - Segna a rimorchio su assist di Kallon, peccato che l'azione fosse ferma per fuorigioco di quest'ultimo (dal 67' Ibrahim SULEMANA 5.5 - Pecca di inseprerienza contemplando troppo il pallone in occasione del 2-1: Frattesi, furbo, gli sbuca alle spalle)

Adrien TAMEZE 5.5 - Meno solido rispetto al solito, ma badare a questo Frattesi non è semplice

Fabio DEPAOLI 6 - Porta a casa un'onesta sufficienza, ma non spinge come il suo solito

Roberto PICCOLI 6 - Sfortunato, troppo. Inizia molto bene cercando di deviare in porta un tiro sbilenco di Tameze. Poi si infortuna ed esce in lacrime, forse di frustrazione (dal 29' Yayah KALLON 5.5 - Qualche spunto e nulla più: Ayhan gli prende ben presto le misure )

Simone VERDI 5.5 - Nel primo quarto d'ora è il padrone della manovra del Verona. Poi viene ingabbiato da Thorstvedt e piano piano si spegne (dal 84' Milan DJURIC s.v. - Mandato in campo per sfruttare i cross, peccato che in area non ne arrivino)

Thomas HENRY 5 - Si vede solo in avvio quando sembra aver toccato il pallone di Ceccherini. Impreciso e in difficoltà, sbaglia spesso controlli che appaiono semplici (dal 67' Kevin LASAGNA 5.5 - Si divora un gol non sfruttando il quasi autogol di Frattesi. Ci prova da fuori con il sinistro ma trova la pronta risposta di Consigli)

All. Salvatore BOCCHETTI 5.5 - Il suo Verona parte col piglio giusto, ma è un fuoco che si spegne dopo appena mezzora. L'attenuante è la prematura uscita dal campo di Piccoli per infortunio. Le prova tutte, compresi tre cambi insieme al 70' e Djuric nel finale ma è tutto vano. Servono punti al Verona e il calendario non aiuta: Roma e Juve nelle prossime tre, intervallate dal Monza.

