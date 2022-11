Due squadre che non stanno vivendo il loro momento migliore: l'Udinese non vince da 6 gare, lo Spezia trova il secondo punto nelle ultime 7 partite. Gli ospiti partono con maggiore convinzione e andrebbero in vantaggio con Success, rete poi annullata dal VAR per fuorigioco. Lo Spezia lievita con il passare dei minuti e va avanti con Reca, servito magnificamente da Ampadu. Lo stesso difensore però è protagonista di un errore clamoroso davanti a Silvestri, con un tocco a botta sicura toccato sulla traversa dal portiere. I liguri bombardano nel giro dello stesso minuto la porta dell’Udinese, ma subiscono la ripartenza letale di Success che porta al gol di Lovric al minuto 43. Nella ripresa succede poco e l'unico sussulto lo regala Walace con una bordata respinta dalla traversa in pieno recupero.

Il Tabellino

SPEZIA-UDINESE 1-1

Spezia (3-5-2): Zoet; Ampadu, Kiwior (57’Caldara), Nikolaou; Holm, Bourabia (46’Amian), Ekdal (57’Bastoni), Agudelo, Reca (75'Ellertsson); Verde (69’Maldini), Nzola.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Nuytinck (79'Samardzic); Pereyra, Lovric (60’Jajalo), Walace, Arslan (46’Ehizibue), Ebosse; Success (84'Nestorovski), Deulofeu (60’Beto)

GOL: 33’ Reca, 43’ Lovric

ASSIST: Ampadu, Success

AMMONIZIONI: Arslan, Bourabia, Kiwior, Success, Nuytinck, Bastoni

ARBITRO: Piccinini

Classifiche e risultati

La cronaca in 7 momenti chiave

10’- CHE OCCASIONE PER LO SPEZIA! Progressione di HOLM sulla destra, assist al centro per NZOLA che davanti alla porta, tocca in scivolata trovando le mani di SILVESTRI.

20’- SUCCESS!! VANTAGGIO UDINESE! Imbucata di LOVRIC per SUCCESS che punta e salta il ritorno di NIKOLAU e batte ZOET.

21’- RETE ANNULLATA! Fuorigioco di SUCCESS, davvero minimo.

33’- RECA! IL GOL DELLO SPEZIA! Delizioso lancio di AMPADU che trova RECA sulla sinistra, controllo perfetto e davanti a SILVESTRI non sbaglia. 1-0

42’- ERRORE CLAMOROSO DI AMPADU! In posizione regolare, conclude di piatto da due passi e si fa toccare sulla traversa il pallone da SILVESTRI!

43’- INCREDIBILE! LOVRIC SEGNA IL PAREGGIO! Bombardamento dello Spezia verso la porta dell'Udinese, SILVESTRI tiene in piedi i friulani e sulla ripartenza SUCCESS sfonda in area e trova il tocco vincente di LOVRIC in zona centrale.

92'- TRAVERSA DI WALACE! Bordata da fuori che colpisce in pieno il legno.

MVP

Emil HOLM: un treno sulla corsia di destra, impressionante la sua capacità di corsa per tutti i 90 minuti. Si dimostra tra i migliori giocatori a disposizione di Gotti anche tecnicamente.

Promosso

Arkadiusz RECA: parte in controllo su Pereyra, poi prende campo e sovrasta l'avversario. Splendido il gol illuminato da un lancio di Ampadu.

Bocciato

Tolgay ARSLAN: prestazione evanescente e ricca di nervosismo. Viene subito ammonito, rischia il secondo cartellino più volte e viene giustamente sostituito da Sottil all'intervallo.

Il Momento social

