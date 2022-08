Torino-Lazio, match valido per la 2a giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 0-0 . La gara è stata arbitrata da Marco Piccinini di Forlì. Con questo risultato, entrambe le squadre salgono a 4 punti in classifica. Qui di seguito, i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 7: tre interventi risolutivi: su Marusic nel primo tempo, su Immobile e Luis Alberto nella ripresa. Vince la sfida col fratello Sergej.

Koffi DJIDJI 7: chiude la saracinesca in faccia a Zaccagni e sventa un gol-fatto di Immobile nella ripresa.

Alessandro BUONGIORNO 6,5: si fa spostare una sola volta da Immobile, ultra stimolato dalla presenza in panchina di Schuurs, arrivato dall'Ajax per prendergli il posto.

Ricardo RODRIGUEZ 7: parte da marcatore di sinistro in difesa, lo si vede scorrazzare continuamente lungo la fascia. Prova "massiccia".

Wilfried SINGO 5: perde in continuazione il confronto con Marusic. Poche sgroppate, inoltre, lungo la corsia destra.

Dal 72' Valentino Lazaro 6: un paio di fiammate buone lungo gli esterni, in una gara però ormai indirizzata verso lo 0-0.

Karol LINETTY 6: tra palle rubate e palle perse a metà campo, non si sposta dalla sufficienza.

Dal 72' Sasa Lukic 6: tanta voglia di rimettersi in carreggiata dopo i diverbi con Juric, la tribuna e la panchina.

Samuele RICCI 6,5: un salvataggio di rilievo su Sergej Milinkovic-Savic e tanti chilometri macinati a metà campo.

Ola AINA 5,5: prestazione incolore lungo l'out di sinistra.

Nikola VLASIC 5,5: la classe c'è, ma si accende solo con alcune fiammate.

Nemanja RADONJIC 7: guizzi, serpentine e tante sorprese dal suo cilindro. Gli è mancato il gol, ma è stato uno dei - non molti - divertimenti di Torino-Lazio.

Dall'82' Demba Seck: sv.

Antonio SANABRIA 5,5: poco cercato dai compagni, tocca pochissimi palloni.

Dal 72' Pietro Pellegri 5,5: idem "con patate" rispetto a Sanabria.

Mister Ivan JURIC 6,5: il suo Toro non concede spazi per quasi un'ora di gioco e, anzi, mette sotto la Lazio dal punto di vista fisico. Chiaro che, nel corso della ripresa, la squadra ha dovuto quindi mollare la presa. D'altra parte, è ancora calcio d'agosto...

Le pagelle della Lazio

Ivan PROVEDEL 5,5: davvero incerto sulle uscite in presa alta.

Manuel LAZZARI 6,5: a tratti esplosivo lungo la destra, in cui stravince il confronto con Ola Aina.

PATRIC 7: più volte decisivo in fase di disimpegno.

Alessio ROMAGNOLI 6,5: non corre alcun rischio e regola l'intera difesa biancoceleste. Non è capitano, ma dopo l'esperienza al Milan, la fascia la "porta in dote".

Adam MARUSIC 7: bene lungo la mancina, Singo si deve arrendere al suo cospetto.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6: Un rasoterra verso il fratello portiere (deviato) da Ricci e un'interessante spizzata per Immobile. Ma, insomma, soffre molto la marcatura a uomo.

Dall'82' Luis Alberto: sv.

Danilo CATALDI 6: attento a metà campo, disputa una partita senza sbavature. Prima di usare le maniere forti ai danni di un incontenibile Radonjic.

Dal 62' Marcos Antonio 5,5: subito un'ammonizione e un po' di naturale spaesamento con la nuova realtà calcistica per l'ex Shakhtar Donetsk.

Matias VECINO 6,5: buona prova, di raccordo tra le due fasi. Ordine e spunti di rilievo. L'ex Inter e Maurizio Sarri possono ritenersi soddisfatti.

Dal 62' Toma Basic 6: subito pericoloso sui calcio piazzati. Uomo di equilibrio a metà campo.

Felipe ANDERSON 5: prova abulica la davanti. Fumoso.

Dal 71' Pedro 6: partecipa con discreto profitto al forcing finale biancoceleste.

Ciro IMMOBILE 6: un paio di occasionissime non concretizzate più per bravura di Vanja Milinkovic-Savic e Djidji che non per colpa sua.

Mattia ZACCAGNI 5: neutralizzato da Djidji. Crea davvero poco in appoggio a Immobile.

Dall'83' Matteo Cancellieri: sv.

Mister Maurizio SARRI 6: Lazio imbrigliata dal gioco uno-contro-uno di Juric. Poi, nella ripresa, la sua squadra avrebbe effettivamente meritato qualcosa in più nel computo delle occasioni create.

