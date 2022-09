Torino-Lecce, match valido per la quinta giornata di Serie A, termina con il punteggio di 1-0. A segno Vlasic, terzo gol consecutivo, su assist di Vojvoda. In virtù di questo risultato i granata si portano a 10 punti in classifica, i giallorossi restano a due. Di seguito, vediamo le pagelle del match.

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6 – Affidabile, non ha bisogno di superarsi per tenere la porta inviolata.

Perr SCHUURS 6,5 - Tanto ruvido quanto efficace: emblematica la chiusura su Banda nel primo tempo. Infiamma il pubblico. (Dal 65' Alessandro BUONGIORNO 6 - Non è sottoposto a particolari pericoli).

Koffi DJIDJI 6 – Amministra senza aver bisogno di compiere interventi particolarmente complessi.

Ricardo RODRIGUEZ 6,5 – Affidabilità e personalità al servizio della squadra. Prestazione da leader.

Valentino LAZARO 5,5 – Alterna qualche buono spunto a dormite preoccupanti. Ha anche una buona occasione nella ripresa, ma tarda la conclusione e manda alto. Viene spesso richiamato da Paro, vice di Juric. (Dal 81' Ola AINA S.V.)

Sasa LUKIC 5,5 – Non la sua miglior versione: anche lui è talvolta troppo impreciso e distratto.

Emirhan ILKHAN 6 - Prova subito una conclusione da fuori, poi gioca una partita preziosa in interdizione. Fa il suo senza strafare. (Dal 65' Karol LINETTY 6 - Aggiunge dinamismo al centrocampo del Torino per i minuti finali).

Mergim VOJVODA 6,5 - Qualità. Pesca benissimo Vlasic con l'assist per il gol granata e anche nella ripresa cerca di inventare appena ne ha l'occasione. Falcone gli dice di no nel finale.

Nikola VLASIC 6,5 - Terzo gol consecutivo: bravissimo a buttarsi nello spazio e a rubare il tempo a Falcone.

Nemanja RADONJIC 5,5 - Poco incisivo e voglioso di essere al centro delle operazioni. Ha una chance di testa nel primo tempo ma colpisce male.

Pietro PELLEGRI 6 - Ha una voglia matta di spaccare il mondo e di segnare, ce la fa nella ripresa ma è fuorigioco. (Dal 81' Antonio SANABRIA S.V.)

All. Ivan JURIC 6 - Assente a causa di una polmonite, in panchina c'è il vice Matteo Paro. Al Torino manca un po' il mordente del suo mister, ma i tre punti arrivano. All'insegna della qualità.

Le pagelle del Lecce

Wladimiro FALCONE 6,5 - Altra grande prova. Può poco sul gol di Vlasic, compie un'ottima parata su Pellegri in avvio e un miracolo su Vojvoda nel finale.

Valentin GRENDEY 5,5 - Attento e disciplinato, ma la sua spinta sulla destra manca completamente.

Alessandro TUIA 5,5 - Buona occasione di testa nel primo tempo. Qualche intervento interessante, ma con i piedi deve migliorare.

Federico BASCHIROTTO 6,5 - Sempre attendo quando c'è da compiere interventi in chiusura.

Antonino GALLO 6 - Ha un mancino educato e ne fa uso con intelligenza e dinamismo, buttandosi avanti quando ne ha l'occasione.

Kristijan BISTROVIC 5,5 - Prezioso soprattutto in marcatura e dai calci piazzati, ma c'è poco altro. (Dal 74' Pablo RODRIGUEZS.V.)

Morten HJULMAND 5,5 - Ci mette buona volontà, ma tende a pasticciare un po' con il pallone tra i piedi.

Joan GONZALEZ 6 - Accompagna bene l'azione e si mette in mostra con qualche spunto interessante, anche se sporadico. (Dal 84' Kristoffer ASKILDSEN S.V.)

Federico DI FRANCESCO 6 - Si muove tanto senza palla e crea spazi interessanti. Deve uscire all'intervallo per un duro colpo al volto. (Dal 46' Remi OUDIN 6 - Si fa vedere in avvio di ripresa con un inserimento chiuso da Rodriguez).

Assan CEESAY 6,5 - Fino al gol del Torino è una furia, il Lecce attacca soprattutto dalla sua parte. Poi cala, ma è un giocatore da tenere d'occhio. (Dal 65' Lorenzo COLOMBO 5,5 - Non incide entrando dalla panchina).

Lameck BANDA 6,5 - Si vede meno del compagno di reparto, ma gioca un'ottima partita di dinamicità e tagli senza palla. (Dal 65' Marcin LISTKOWSKI 5,5 - Come Colombo, anche se prova a metterci un po' più di piglio).

All. Marco BARONI 6 - Il Lecce gioca una buona partita, ordinata. Manca il guizzo per cercare il gol.

