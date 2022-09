Atalanta-Torino, match valido per la quarta giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 3-1 , frutto della tripletta messa a segno dall'olandese Koopmeiners, in rete due volte su rigore. Nel mezzo il momentaneo gol del 2-1 di Vlasic, al minuto 77.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Serie A Triplo-Meiners! L'Atalanta schianta 3-1 il Toro e vola in testa 3 ORE FA

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6 - Incolpevole sul gol di Vlasic. Per il resto è poco impegnato.

Rafael TOLOI 6,5 - Bravo come sempre ad inserirsi e sganciarsi in avanti. Tutto sommato attento anche in fase difensiva. (dall'80' Matteo RUGGERI, SV)

Koopmeiners calcia il rigore, Atalanta-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

Merih DEMIRAL 6.5 - Prestazione sontuosa del turco. Vince tutti i duelli aerei dominando Sanabria e sfiorando anche il gol nel primo tempo, con il palo e Milinkovic a dirgli di no. Peccato per il piccolo errore sul gol di Vlasic nel finale.

Caleb OKOLI 5.5 - Rispetto ai due compagni di reparto soffre la rapidità di Seck, lasciandosi saltare in un paio di occasioni pericolose.

Davide ZAPPACOSTA, 6 - Non è chiaramente ancora al 100% della condizione ma già si vede qualche sprazzo della sua qualità. (dal 46' Nadir ZORTEA, 6 - Prova ad attaccare a più riprese Lazaro, riuscendo spesso a creargli problemi. Dietro rischia poco.)

Marten DE ROON 6 - Solito lavoro di copertura e schermo lontano dai riflettori. Giocatore imprescindibile per questa formazione.

Teun KOOPMEINERS 8.5 - Una tripletta olandese che mancava dai tempi di Marco Van Basten. Glaciale per due volte dagli unidici metri e dominante in mezzo al campo con il suo mancino, con cui riesce a fulminare Milinkovic anche dalla distanza. Dominante

Brandon SOPPY 6.5 - Con la sua velocità e la sua fisicità mette in grande difficoltà Aina vincendo il duello sul proprio out di competenza e guadagnandosi il calcio di rigore.

EDERSON 5.5 - Non benissimo nel primo tempo. Fatica a farsi trovare alle spalle dei due mediani granata. Passo indietro evidente rispetto alle ultime uscite. (dal 56' Ademola LOOKMAN 6.5 - Entra bene nel match, riuscendo anche a guadagnarsi un rigore nel finale).

Mario PASALIC 5.5 - Appannato e mai nel vivo del gioco. Lukic riesce a limitarlo con esperienza e lui non riesce mai a rendersi pericoloso. (dall'80' Ruslan MALINOVSKYI, SV)

Duvan ZAPATA 5,5 - Serata decisamente sfortunata. Prima si divora il gol a tu per tu contro Milinkovic-Savic e poi è costretto a lasciare il campo per infortunio. (dal 37' Rasmus HOLJUND, 6.5 - Gettato nella mischia dal Gasp non demerita, difendendo bene un gran numero di palloni e offrendo numerose sponde interessanti).

All. Gian Piero GASPERINI 6,5 - La sua Atalanta vola in testa alla Serie A. Questa squadra ha finalmente un equilibrio difensivo che le permette di aspettare e lasciar sfogare poi la qualità dei suoi interpreti offensivi.

Koopmeiners Vlasic Torino-Atalanta Credit Foto Eurosport

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6.5: Monumentale nel primo tempo a salvare su Koopmeiners e Zapata. Senza colpe sul gol del 2-0.

Alessandro BUONGIORNO 6: Lotta e sgomita come un leone, riuscendo in qualche modo ad arginare Zapata nel primo tempo. Soffre poi con l'ingresso di Holjund.

Koffi DJIDJI, 6.5: Attento ed ordinato in fase difensivo. Prezioso quando si sgancia in aiuto di Lazaro.

Ricardo RODRIGUEZ 6: Prestazione tutto sommato solida. L'Atalanta spinge poco dalle sue parti e lui si disimpegna senza particolari patemi

Valentino LAZARO 5 - Lanciato al posto di Singo, soffre in copertura la rapidità di Zappacosta, riuscendo comunque a farsi vedere con i suoi dribbling in avanti. Disastroso nel finale con l'ingenuità su Lookman.

Karol LINETTY 6: Senza Ricci, si occupa del lavoro sporco in mezzo, rincorrendo dal 1' tutti i centrocampisti orobici. Nel complesso, prestazione sufficiente.

La gioia di Koopmeiners, Atalanta-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

Sasa LUKIC, 6.5 - Con tutti i riflettori addosso sfodera una prestazione di grande personalità. Attento, preciso ed ispirato in mezzo. Se la cava senza problemi in marcatura su Pasalic.

Ola AINA 5 - Ingaggia un bel duello con Soppy sull'out di competenza, soffrendo la velocità dell'ex-Udinese e commettendo l'ingenuità che porta al rigore trasformato da Koopmeiners. (dal 46' Mergim VOJVODA, 6 - Tocca pochi palloni, garantendo maggior copertura di Aina dietro.)

Nikola VLASIC 7 - Un paio di inserimenti pericolosi nel primo tempo e la sfortuna del vedersi annullare un gol che poi trova nella ripresa. Ha la freddezza che manca a molti suoi compagni di squadra.

Demba SECK 6.5 - All'esordio da titolare non demerita, infilandosi spesso tra gli spazi ed attaccando con qualità la profondità. (dal 76' Nemanja RADONJIC, 6 - Una bella accelerazione e poco altro. Ha troppo poco tempo per incidere).

Antonio SANABRIA 5,5: Match molto complicato il suo. Demiral lo annienta fisicamente e lui fatica a trovare delle contromisure. (dal 68' Pietro PELLEGRI, 6.5 - Rispetto a Sanabria riesce a reggere l'urto di Demiral, trovando anche l'assist per Vlasic.)

Mister Ivan JURIC 6 - Perde, è vero, ma con una squadra che oggi ha sbagliato veramente poco. Con un palo ed un gol annullato i suoi hanno comunque giocato alla grande anche oggi. Peccato per alcune enormi disattenzioni difensive.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Triplo-Meiners! L'Atalanta schianta 3-1 il Toro e vola in testa 3 ORE FA