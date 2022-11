Con l'entusiasmo della vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter e di quattro vittorie di fila in campionato, la Juventus vuole continuare a correre per risalire ancora in classifica. I bianconeri sfideranno il Verona nel posticipo di giovedì sera (alle 20.45) al Bentegodi, ma dovranno fare a meno di, non convocati da Massimiliano Allegri.