Ancora Sandro Tonali. Ancora lui. Come era già accaduto nella scorsa stagione, nel colpo esterno che valse un pezzettino di Scudetto. Stavolta a Verona finisce 2-1 per il Milan, non 3-1, ma il protagonista è sempre l'ex bresciano, autore nel finale di un sospirato gol da 3 punti. Per 81 minuti era stata una notte complicata per il Diavolo, contrastato ad armi pari dal nuovo Hellas dell'esordiente Salvatore Bocchetti. I rossoneri avevano trovato immediatamente il vantaggio grazie a un'autorete di Veloso, facendo pensare a una serata in discesa. Ma Gunter, aiutato da Gabbia, aveva riportato quasi subito il punteggio in parità. E nella ripresa Piccoli aveva colpito una clamorosa traversa. Il successo del Bentegodi consente agli uomini di Pioli di tenersi a 3 punti di distanza dal primo posto del Napoli, senza aumentare il distacco dalla capolista. E conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che il Diavolo ha tutta l'intenzione di rincorrere il sogno del bis Scudetto.

Verona-Milan 1-2 (primo tempo 1-1)

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Magnani (70' Cabal); Faraoni, Veloso, Tameze (65' Hongla), Depaoli; Hrustic (54' Piccoli), Verdi (70' Kallon); Henry (65' Djuric). All. Bocchetti

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Krunic (60' Pobega), Tonali; Diaz (46' Rebic), Adli (60' Bennacer), Leão (83' Thiaw); Giroud (46' Origi). All. Pioli

Arbitro: Davide Massa

Gol: 9' aut. Veloso (M), 19' Gunter (V), 81' Tonali (M)

Assist: Rebic (M, 1-2)

Ammoniti: Magnani, Hongla, Faraoni, Theo Hernandez, Rebic

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

9' – GOL DEL MILAN. Hrustic perde palla, Leão vola sul fondo e mette in mezzo, trovando la deviazione nella propria porta di Veloso. 0-1.

11' – Giroud viene servito perfettamente da Brahim Diaz, ma davanti a Montipò sbaglia il cucchiaio, spedendo il pallone di pochissimo sul fondo.

19' – GOL DEL VERONA. Azione alla mano dell'Hellas, la palla arriva a Gunter, il cui interno destro viene deviato in maniera netta e decisiva nella porta rossonera da Gabbia. 1-1.

L'esultanza di Koray Gunter durante Verona-Milan - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

49' – Rebic viene servito in area da Theo Hernandez, ma davanti a Montipò vede il proprio sinistro respinto con un grande intervento dal portiere veronese.

56' – Cross di Veloso, Piccoli incorna benissimo e colpisce la traversa a Tatarusanu battuto. Poi la palla arriva al limite a Gunter, che al volo calcia alto di pochissimo.

76' – Cross di Tonali per Rebic, colpo di testa ravvicinato respinto da Montipò e successivo sinistro alto del croato.

81' – GOL DEL MILAN. Gran palla di Rebic per l'inserimento di Tonali, che si presenta davanti a Montipò e col sinistro lo fulmina.

Sandro TONALI. Per buona parte della gara fatica e sembra destinato a vivere una serata da comprimario. Poi, proprio come nella scorsa stagione, è lui l'uomo decisivo. Il Bentegodi gli porta bene.

PROMOSSO – Ante REBIC. Ingresso in campo brillante. Il suo assist al bacio per Tonali è un cioccolatino da scartare. In precedenza si era fatto murare da Montipò.

BOCCIATO – Miguel VELOSO. L'autorete che regala il primo vantaggio al Milan è goffa. La mancata chiusura su Tonali è un'altra macchia. Serata storta.

