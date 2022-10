Verona-Milan, match valido per la decima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto dell'autogol di Veloso, dell'immediato pareggio di Gunter (aiutato da una deviazione di Gabbia) e della rete decisiva messa a segno nel finale da Tonali. La gara è stata arbitrata da Davide Massa di Imperia.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica Fantacalcio.

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPÒ 6,5 - Fa quel che può per tenere chiusa la porta. Battuto per due volte senza colpe, per il resto della gara svolge appieno la propria missione.

Isak HIEN 6 - Deve fronteggiare un cliente scomodissimo come Leão e inevitabilmente soffre. Compensa con più di una chiusura e una concentrazione sempre alta.

Giangiacomo MAGNANI 6 - Bene nell'uno contro uno, maggiormente in difficoltà quando deve rincorrere un avversario in velocità: l'ammonizione della ripresa lo conferma (dal 70' Juan CABAL s.v.)

Koray GUNTER 6,5 - Inizia sul centro-sinistra, finisce sul centro-destra. E nel mezzo ha il tempo di farsi notare: segna, sfiora per due volte la doppietta e dietro se la cava.

Marco Davide FARAONI 5,5 - Meno ficcante rispetto ad altre occasioni. Raramente riesce a creare situazioni di pericolo dalla propria zona di campo.

Miguel VELOSO 5 - L'autorete che regala il primo vantaggio al Milan è goffa. La mancata chiusura su Tonali è un'altra macchia. Serata storta.

Adrien TAMEZE 6,5 - Un mastino in mezzo al campo. Fa sentire in pieno la propria fisicità e la capacità di inserirsi nei pressi dell'area avversaria. Ottima prestazione (dal 66' Martin HONGLA 5,5 - Si fa notare per un'ammonizione e poco altro)

Fabio DEPAOLI 6 - Gioca a tutta fascia, provando più volte l'incursione personale specialmente in un buon primo tempo. Nel finale ha la palla del 2-2.

Ajdin HRUSTIC 5,5 - Ha sulla coscienza l'errore che porta allo 0-1 milanista. Poi a dire il vero si riprende, ma la macchia rimane (dal 54' Roberto PICCOLI 6 - Entra bene in partita, creando scompiglio in area: la traversa, però, gli dice di no)

Simone VERDI 6,5 - Sempre nel vivo del gioco, sempre presente e in partita con la testa. Apre per i compagni, partecipa alla manovra offensiva, si propone. Bene (dal 70' Yayah KALLON s.v.)

Thomas HENRY 6 - Non ha la possibilità di far male, ma compensa con fisico e volontà di mettersi a disposizione della squadra. Tiene in apprensione la difesa rossonera (dal 66' Milan DJURIC 5,5 - Non riesce a dare continuità al lavoro di Henry)

All. Salvatore BOCCHETTI 6,5 - Esce dal campo sconfitto, ma rinfrancato: l'Hellas pare aver ritrovato la verve e il gioco di un tempo. La salvezza è più che possibile.

Le pagelle del Milan

Ciprian TATARUSANU 6 - Non deve compiere interventi fuori dall'ordinario. Maledice il fuoco amico di Gabbia, benedice la traversa.

Pierre KALULU 6 - Alterna buoni interventi a qualche momento di difficoltà. In generale, in ogni caso, si guadagna la sufficienza anche da terzino.

Matteo GABBIA 5 - La sua deviazione sul tiro di Gabbia è tanto ingenua quanto inutile. E anche dopo l'ingresso in campo di Piccoli traballa in maniera piuttosto visibile.

Fikayo TOMORI 6 - Serata non semplice nemmeno per lui con la mobilità dell'attacco veronese. Alla fine, comunque, si porta a casa la pagnotta.

Theo HERNANDEZ 6,5 - Non è forse il miglior Theo, ma non è neanche il peggiore. La spinta c'è sempre, la voglia di fare pure. Nella ripresa mette Rebic davanti al portiere.

Rade KRUNIC 5,5 - In discreta difficoltà. Non riesce praticamente mai a imporsi in mezzo al campo (dal 60' Tommaso POBEGA 6 - Porta fisicità e freschezza nel finale)

Sandro TONALI 7 - Per buona parte della gara fatica e sembra destinato a vivere una serata da comprimario. Poi, proprio come nella scorsa stagione, è lui l'uomo decisivo. Il Bentegodi gli porta bene.

Brahim DIAZ 6,5 - Quando la palla è tra i suoi piedi, qualcosa di buono ci può scappare sempre. Manda in porta sia Giroud che Kalulu, che non ne approfittano (dal 46' Ante REBIC 6,5 - Ingresso in campo brillante. Il suo assist al bacio per Tonali è un cioccolatino da scartare. In precedenza si era fatto murare da Montipò)

Yacine ADLI 5,5 - Titolare per la prima volta in Serie A, tradisce nel complesso le attese. Piuttosto opaco in tutto quello che fa (dal 60' Ismael BENNACER 6 - Con lui migliora la fluidità della prima manovra rossonera)

Rafael LEÃO 6 - Protagonista di un avvio devastante, propizia l'autorete di Veloso che vale il primo vantaggio. Poi si spegne in maniera progressiva (dall'82' Malick THIAW 7 - In pochi minuti trova il tempo di salvare per due volte il risultato. Assolutamente determinante)

Olivier GIROUD 5,5 - Partecipa all'azione del vantaggio, ma è una delle poche situazioni positive del suo primo tempo. Ha subito la palla dello 0-2, ma se la divora (dal 46' Divock ORIGI 6 - Cerca di convincere Pioli a concedergli più spazio con una ripresa volitiva. Per due volte spaventa Montipò e costringe al giallo Magnani)

All. Stefano PIOLI 6 - Non è il Milan più brillante della stagione. Anzi. Lui ha il merito di cambiare in corsa subito, cercando la chiave per svoltare un incontro complicatissimo.

