Spezia-Cremonese, match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Zini di Cremona domenica 16 ottobre alle ore 15:00. Spezia e Cremonese non si sono mai affrontate in Serie A, ma in Serie B vantano ben 24 precedenti: 11 vittorie liguri, otto lombarde e soltanto cinque pareggi, tra cui quello avvenuto nell’ultimo confronto diretto in cadetteria (0-0 il 24 luglio 2020 a Cremona).

Probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Kovalenko, Gyasi; Maldini, Nzola. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bastoni, Hristov, Reca

CREMONESE (4-3-1-2): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Ascacibar, Escalante, Meité; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiriches, Hendry, Ghiglione

SPEZIA-CREMONESE, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Spezia-Cremonese, domenica 16 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

Lo Spezia ha vinto in tutte le ultime sei partite casalinghe di Serie B contro la Cremonese, segnando in totale 12 gol e subendone solo quattro (l’ultima vittoria in ordine di tempo è il 3-2 al Picco dell’11 febbraio 2020, in cui andarono a segno Maggiore, Di Gaudio e Nzola per i padroni di casa, Claiton e Parigini per gli ospiti).

Lo Spezia ha perso – senza trovare la via del gol – le ultime due gare di campionato e non ha mai collezionato tre sconfitte di fila senza segnare in Serie A.

La Cremonese arriva da due pareggi consecutivi in trasferta contro Atalanta e Lecce (entrambi per 1-1): la squadra grigiorossa non ha mai collezionato tre pareggi di fila fuori casa nella sua storia in Serie A.

Considerando l’era dei tre punti a vittoria, la Cremonese è l’11ª formazione neopromossa a non vincere nessuna delle prime nove partite stagionali nel massimo campionato: solo una delle precedenti 10 si è poi salvata a fine stagione (il Crotone 2016/17, che aveva cominciato con un pareggio e otto sconfitte).

Lo Spezia ha collezionato otto punti finora (uno in più dei sette totalizzati nelle prime nove gare dello scorso campionato): con una vittoria arriverebbe a 11 punti e migliorerebbe il suo best score nelle prime 10 partite stagionali in Serie A (10 punti ottenuti con Italiano alla guida nel 2020/21).

La Cremonese è sia la squadra che ha subito più gol (nove) nell’ultima mezz’ora di gioco in questo campionato che quella che ne ha incassati di più (sei) nell’ultimo quarto d’ora; lo Spezia, dal 61’ in poi ne ha incassati sette: meno soltanto dei lombardi appunto e del Verona (otto).

Sfida tra due delle tre squadre che hanno segnato meno gol su azione finora in questa Serie A: cinque sia Cremonese che Spezia, come la Sampdoria; in generale solo i blucerchiati (cinque gol totali) hanno un peggior attacco delle due squadre in questione (sette reti segnate ciascuna).

Salvador Ferrer e M’Bala Nzola sono gli unici due reduci in casa Spezia tra quelli in campo nel 3-2 al Picco sulla Cremonese dell’11 febbraio 2020 in Serie B (ultimo confronto in Liguria tra le due squadre): l’attaccante angolano segnò all’84° di quel match la rete decisiva per la vittoria ligure.

In tutte le ultime tre occasioni in cui si era sbloccato dopo un digiuno in campionato, Cyriel Dessers - primo gol in A nell’ultimo match contro il Napoli - è andato a bersaglio anche nella partita successiva: è successo con la maglia del Feyenoord a maggio, a marzo e a novembre 2021.

