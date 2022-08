Spezia-Sassuolo, match valido per la terza giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Picco di La Spezia 27 agosto alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Gotti e quella di Dionisi. Spezia e Sassuolo si sono incontrate sei volte tra Serie A e Serie B, tutte dal 2010 in poi: il bilancio è favorevole ai neroverdi con quattro vittorie contro un solo successo ligure (1N). Quella contro il Sassuolo è stata la prima sfida nella storia dello Spezia in Serie A (successo dei neroverdi per 4-1 fuori casa il 27 settembre 2020, allo stadio Manuzzi di Cesena in quel caso).

Probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Strelec, Nzola. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Amian, Antiste, Ferrer, Verde

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Müldür, Traoré

SPEZIA-SASSUOLO, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Spezia-Sassuolo, sabato 27 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Nei quattro precedenti in Serie A tra Spezia e Sassuolo entrambe le formazioni hanno sempre trovato la via del gol. Tra le squadre attualmente nel massimo campionato, lo Spezia ha segnato in tutte le partite anche contro Sampdoria, Lazio e Salernitana.

Lo Spezia ha guadagnato tre punti nelle prime due gare di questo campionato, non ha mai fatto meglio dopo le prime tre gare stagionali in Serie A (1V, 2P nel 2020/21 e 1N, 2P nel 2021/22).

Lo Spezia non pareggia una partita casalinga di Serie A dal 19 dicembre 2021: da allora per i liguri quattro successi interni e sette sconfitte – gli Aquilotti hanno vinto nella prima giornata contro l’Empoli, mentre nelle prime due gare interne delle precedenti due stagioni avevano ottenuto un solo punto.

Dopo il successo per 1-0 contro il Lecce, il Sassuolo potrebbe mantenere la porta inviolata in due match di fila in Serie A per la prima volta dal dicembre 2020 con Robero De Zerbi alla guida.

Il Sassuolo ha perso quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 19 gare disputate fuori casa (10V, 5N).

Daniele Verde ha segnato due gol contro il Sassuolo in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio (due anche a Lazio, Roma e Sampdoria). Il classe ’96 è uno dei due giocatori ad aver segnato più reti con la maglia dello Spezia nel massimo campionato (14 gol, al pari di M'Bala Nzola).

Emmanuel Gyasi, recordman per presenze con la maglia dello Spezia in Serie A (75), ha realizzato due reti in quattro presenze contro il Sassuolo nel torneo, contro nessun’altra formazione ha segnato di più nel massimo campionato.

Domenico Berardi è il calciatore che è stato coinvolto in più gol nel 2022 in Serie A: 16 in 18 match (otto marcature e otto passaggi vincenti). Il classe ’94 ha preso parte a quattro gol in quattro sfide contro lo Spezia in Serie A (tre reti e un assist).

57 delle 58 partite di Martin Erlic in Serie A sono arrivate con la maglia dello Spezia (incluse cinque reti). Il classe ’98 è il difensore ad aver collezionato più presenze con la maglia dei liguri nel massimo campionato.

