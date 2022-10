Torino-Milan, match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Meazza di Milano domenica 30 ottobre alle ore 20:45. Il Torino non realizza una rete in Serie A contro il Milan da 464 minuti (esclusi recuperi): l’ultimo gol segnato dai granata ai rossoneri nella competizione è quello di Belotti al 76’ di Torino-Milan 2-1 del 26 settembre 2019 (data dell’ultimo successo del Torino contro la squadra lombarda).

Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Vojvoda, Lukic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Pellegri. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ola Aina

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calabria, Dest, Florenzi, Ibrahimovic, Maignan, Saelemaekers

TORINO-MILAN, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Torino-Milan, domenica 30 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Il Torino ha pareggiato (0-0) nell’ultima sfida di Serie A contro il Milan, dopo aver collezionato quattro sconfitte senza mai realizzare un gol nelle precedenti quattro partite contro i rossoneri nella competizione.

Il Torino non realizza una rete in Serie A contro il Milan da 464 minuti (esclusi recuperi): l’ultimo gol segnato dai granata ai rossoneri nella competizione è quello di Belotti al 76’ di Torino-Milan 2-1 del 26 settembre 2019 (data dell’ultimo successo del Torino contro la squadra lombarda).

Nelle ultime 11 sfide di Serie A tra Torino e Milan in casa dei granata, si sono verificati ben sette pareggi (due vittorie per parte completano il bilancio), incluso quello nell’ultimo confronto in ordine di tempo (0-0 ad aprile): dal 2006/07 ad oggi, quella rossonera è la formazione contro cui il Torino ha pareggiato più volte in casa nel massimo torneo (sette appunto).

Il Torino - che nell’ultimo match contro l’Udinese ha ritrovato la vittoria - non riesce ad inanellare due successi di fila in Serie A addirittura da gennaio (vittorie contro Fiorentina e Sampdoria).

Il Milan non perde in trasferta da 17 partite di campionato, grazie a 12 vittorie e cinque pareggi (è la striscia attualmente aperta più lunga nei maggiori cinque tornei europei): non arriva ad almeno 18 gare di fila fuori casa in Serie A senza perdere dalla serie record di 38 trasferte consecutive imbattuto nell’era Capello (tra settembre 1991 e ottobre 1993).

Il Milan è la squadra che ha segnato più gol su azione in questa Serie A (21); al tempo stesso - escludendo i rigori - solo il Torino (zero) hanno segnato meno reti su palla inattiva dei rossoneri (una) finora in Serie A.

Nessuna squadra tira di più da fuori area rispetto al Milan in questa Serie A (67 conclusioni), mentre il Torino ne ha tentate 48 da fuori: quella granata, però, è l’unica squadra a non aver ancora segnato un gol dalla distanza nel campionato in corso.

Nessun giocatore attualmente nella rosa del Torino ha mai segnato una rete in Serie A contro il Milan; considerando tutte le competizioni l’unico ad esserci riuscito è Antonio Sanabria, in gol quando giocava nel Betis nell’ottobre 2018 in Europa League.

Il Torino è la vittima preferita di Ante Rebic nei maggiori cinque campionati europei: cinque gol ai granata in cinque sfide (uno con la maglia della Fiorentina), inclusa la sua unica tripletta in un Big-5 (12 maggio 2021, nel famoso 0-7 all’Olimpico Grande Torino del Milan).

Rafael Leão è il giocatore portoghese che ha partecipato attivamente a più gol (nove, tra cinque reti e quattro assist) nei maggiori cinque campionati europei 22/23 ed è uno dei cinque giocatori nati dall’1/1/1999 con almeno nove tra gol e assist in questi cinque tornei, insieme a Musiala, Haaland, David e Foden.

