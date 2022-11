Verona-Spezia, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona domenica 13 novembre, alle ore 15:00. L’unico punto che lo Spezia è riuscito a raccogliere nelle quattro partite di Serie A contro il Verona è arrivato proprio al Bentegodi, nell’1-1 del 1° maggio 2021: rete di Eddie Salcedo per i gialloblù e di Riccardo Saponara per i liguri.

Probabili formazioni

Ad

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Lazovic; Lasagna, Verdi; Henry. All. Bocchetti

Serie A Bocchetti: "Follia non dare rigore, siamo zimbelli?" 3 ORE FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Coppola, Faraoni, Hrustic, Piccoli

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bastoni, Ekdal, Bourabia, Reca; Nzola, Verde. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gyasi, Kovalenko

VERONA-SPEZIA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Verona-Spezia, domenica 13 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

Il Verona è imbattuto contro lo Spezia in Serie A grazie a tre successi e un pareggio: in queste sfide, i veneti hanno realizzato otto gol, subendone soltanto due (tenendo due volte la porta inviolata).

L’unico punto che lo Spezia è riuscito a raccogliere nelle quattro partite di Serie A contro il Verona è arrivato proprio al Bentegodi, nell’1-1 del 1° maggio 2021: rete di Eddie Salcedo per i gialloblù e di Riccardo Saponara per i liguri.

Il Verona è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare casalinghe contro squadre liguri in Serie A (3V, 2N), l’ultimo ko contro queste avversarie in casa è arrivato il 16 dicembre 2020, 1-2 contro la Sampdoria.

Dopo una serie di tre sconfitte consecutive, lo Spezia ha pareggiato l’ultimo match di campionato, contro l’Udinese; i liguri potrebbero pareggiare due partite di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal novembre 2020.

Lo Spezia non ha vinto nessuna delle ultime sette gare di campionato (2N, 5P), solo una volta in Serie A ha registrato una striscia di otto match consecutivi senza alcun successo (tra novembre 2020 e gennaio 2021).

Il Verona ha vinto ben sette delle ultime 10 gare casalinghe giocate in Serie A contro avversarie nella metà bassa della classifica a inizio giornata (2N, 1P), segnando 20 reti nel parziale, una media di 2 a incontro.

Lo Spezia ha trovato, contro il Milan, la sua prima rete esterna in questo campionato: tuttavia solo una squadra nella storia della Serie A aveva perso tutte le prime sette trasferte stagionali, realizzando una sola rete nel parziale, la Triestina nel 1955/56 (che tuttavia pareggiò 0-0 l'ottava).

L’ultima doppietta di Simone Verdi in Serie A è stata proprio contro lo Spezia, il 7 febbraio 2022 con la maglia della Salernitana; solo contro Udinese, Chievo (tre) e Sampdoria (quattro) ha realizzato più reti nella competizione (due contro i liguri).

Daniele Verde ha disputato 30 partite di Serie A con la maglia del Verona, con cui ha realizzato le sue prime due reti nella competizione nella stagione 2017/18; contro i gialloblù ha giocato finora quattro partite nel massimo campionato senza partecipare nemmeno a una rete.

Fresco di 300ª presenza in Serie A, Albin Ekdal ha realizzato due reti contro il Verona in Serie A e solo contro l'Inter (quattro) ne conta di più nella competizione - proprio contro i gialloblu è arrivata l'ultima marcatura del centrocampista dello Spezia in Serie A, nel novembre 2021 con la maglia della Sampdoria.

Fantacalcio: i consigli per la 15a giornata di Serie A

Serie A Allegri: "Non una bella partita, ma andava vinta" 16 ORE FA