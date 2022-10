Franck Ribery all’Arechi. Il talentuoso 39enne francese, che ieri Lacrime e gratitudine. E’ stato all’insegna dell’emozione e della commozione l’ultima da calciatore diall’Arechi. Il talentuoso 39enne francese, che ieri ha ufficializzato l’addio al calcio giocato , ha indossato per ultima volta la maglia numero 7 della Salernitana. All’ingresso in campo Franck ha trovato Danilo Iervolino, il presidente della Salernitana che gli ha dedicato il primo abbraccio: a seguire è arrivato quello di tutti i compagni di squadra che continueranno a vederlo al campo, visto che da oggi Ribery entrerà ufficialmente a far parte dello staff di mister Davide Nicola in qualità di collaboratore.

Le luci non puoi spegnerle”. Poi, mentre i giocatori si scaldavano per preparare il match contro lo Spezia (qui la DIRETTA SCRITTA ), è iniziato il giro di campo per tutto lo stadio con sosta davanti alla curva Sud, laddove è presente la frangia più calda del tifo, che gli ha dedicato un lungo striscione col messaggio: “”. Franck non ha mai smesso di mostrare le proprie emozioni e piangere in ogni momento di questo pomeriggio triste, indimenticabile ma del quale gli rimarrà indelebile il ricordo e l’affetto di una città intera e di tutti coloro che amano e hanno amato l’estro e la pedata di uno strordinario interprete del bel calcio.

Ad

Serie A Ribery: "In futuro vorrei allenare. Sono stato nella top5 mondiale" 4 ORE FA

E anche Pasquale Mazzocchi, dopo il destro a giro con cui ha sbloccato il match è voluto correre da lui per ringraziarlo e festeggiare in questa giornata indimenticabile per Ribery e per l'intera città di Salerno, che saluta un autentico fuoriclasse che resterà in un'altra veste.

Ribery in lacrime Credit Foto Imago

La commozione di Franck Ribery, Salernitana-Spezia, Serie A, LaPresse Credit Foto LaPresse

Ribery: "Ho tanta passione e tanto da dimostrare"

Serie A Salernitana-Spezia: probabili formazioni e statistiche 20/10/2022 ALLE 10:54