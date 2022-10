L’amarissima e triste decisione è maturata dopo anche il parere negativo arrivato dopo un consulto medico a Monaco di Baviera e a Innsbruck dove due equipe di chirurghi, hanno escluso la possibilità di rimettere in sesto un ginocchio usurato dal tempo. Con una cartilagine assottigliata e un menisco diserzionato, i rischi di logorare un fisico e una gamba già martoriata sono troppo grandi. E così seppur mestamente Franck si è convinto ad arrendersi e a porre fine a una carriera che lo ha portato ad essere una delle ali più immarcabili d’Europa, capace di vincere tutto insieme ai vari Lahm, Robben, Muller e Neuer al Bayern Monaco e di arrivare a un passo anche dal trionfo al Mondiale con la Francia, sopraffata nel 2006 solo dall’Italia di Marcello Lippi nella magica finale di Berlino.

"Il pallone si ferma, le emozioni dentro di me, no"

Ribery ha scelto un video postato sui propri account social, per annunciare questa decisione dolorosa e sofferta. L'esterno transalpino parla in francese su un collage di immagini, video e frammenti della sua ventennale carriera da funambolo della pedata e spiega come alla base di tale scelta c'è soprattutto il dolore.

Cari amici, cari tifosi, ho voluto fare questo video per comunicarvi che giunto il momento di dire addio al calcio giocato. Grazie al vostro supporto sono riuscito a tramutare i miei sogni in realtà e per questo vi ringrazio dal profondo del mio cuore. Se sono riuscito a giocare ai massimi livelli per 20 anni e ad avere questa carriera è perché, anche nelle difficoltà, voi ci siete sempre stati. Mi avete donato la forza di vivere un’avventura incredibile. Ma oggi, nonostante gli sforzi profusi negli ultimi tre mesi, il dolore al mio ginocchio è solamente peggiorato e i dottori sono stati chiari. Non ho scelta che quella di smettere di giocare a calcio e chiudere la mia carriera da giocatori professionisti. E’ la fine di un bellissimo capitolo della mia carriera, ma anche il momento di ringraziare tutti voi perché senza il vostro supporto tutto ciò non sarebbe possibile. A cominciare dalla mia famiglia, senza la quale nulla sarebbe stato possibile, poi i compagni e gli allenatori coi quali ho vissuto momenti incredibili che rimarrano indelebili nella mia mente. Questa è la fine del mio capitolo come calciatore ma non la conclusione della mia vita professionale. Ci vediamo presto per l’inizio di questa bellissima parentesi. Vi amo e grazie ancora per tutto”.

Palmares e numeri di Franck Ribery

Presenze totali in carriera 712 Gol totali 163 Presenze col Bayern 425 Gol col Bayern Monaco 124 Assist col Bayern 182 Bundesliga vinte col Bayern 9 Coppe di Germania col Bayern 6 Supercoppa di Germania col Bayern 5 DFB Pokal col Bayern 1 Trofei internazionali col Bayern 3 [Champions (2012/13), Supercoppa UEFA (2013), Mondiale per Club (2013)] Trofei vinti coi club 26 Presenze con la Francia (2006-2014) 81 Reti con la Francia (2006-2014) 16

Il futuro sarà al fianco di Nicola come collaboratore tecnico

Ma quale sarà dunque questo prossimo capitolo? A svelarlo nella conferenza stampa di oggi è stato il tecnico Davide Nicola che ha ufficializzato come Ribery abbia annunciato la sua proposta di restare a Salerno ed entrare a far parte dello staff del tecnico granata.

"Averlo all'interno del nostro staff è un piacere, avrebbe potuto fare qualunque cosa in qualunque parte del mondo e invece ha accettato di restare con noi. Sarà un collaboratore a 360°, è un potenziale allenatore per personalità, conoscenze e capacità di sdrammatizzare e di leggere i momenti. Ora è dall'altra parte della barricata e potrà percepire dinamiche diverse. E la sua voglia di apprendere ancora mi piace. Spero domani possa essere al mio fianco in panchina".

