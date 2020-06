Intervistato da Il Cittadino di Monza e Brianza, il presidente del club brianzolo festeggia una promozione attesa in città da 19 anni: "Siamo partiti in testa e lì siamo sempre rimasti. Ora allestiremo una squadra per puntare al vertice della Serie B". E secondo la Gazzetta dello Sport l'ex patron del Milan ha in cantiere un mercato da 30 milioni di euro per rinforzare la squadra".

In un'intervista esclusiva al bisettimanale Il Cittadino di Monza e Brianza, Silvio Berlusconi commenta con enorme soddisfazione la promozione in Serie B del suo Monza. "Mai avuto dubbi - dice il presidente del club brianzolo -. Il Monza è partito in testa e lì è sempre rimasto, aumentando via via il vantaggio fino a 16 punti alla 27esima giornata quando abbiamo dovuto fermarci tutti". Intanto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Berlusconi starebbe già pianificando la prossima stagione: in cantiere ci sarebbe un mercato da 30 milioni di euro per rinforzare la squadra.

Il sogno: quella Serie A mai raggiunta

Il Monza allestirà una squadra per puntare al vertice della Serie B. La promozione dipende, si sa, da tanti fattori, alcuni dei quali imprevedibili. Quelli prevedibili invece li abbiamo ben presenti e faremo del nostro meglio per sfruttarli a nostro vantaggio

Il Monza terza squadra di Milano?

È un complimento che può far piacere. Ma il Monza non è la terza squadra di Milano, è la squadra della città di Monza, della Brianza e dei suoi 900mila abitanti. Monza è diversa da Milano, ha una sua chiara identità. L'innamoramento per una squadra che senti tua e lo è non può essere che totale. E con i ragazzi e l'allenatore (Brocchi, ndr) faccio quello che ho sempre fatto al Milan. Li sento, li consiglio, li stimolo, mi complimento con loro per il loro comportamento in campo, mi spingo a fare delle osservazioni se c'è nel loro comportamento qualcosa che non va. Insomma non ho perso le mie buone abitudini di sempre

