È festa per Monza, Vicenza e Reggina: ufficiale il ritorno in Serie B. Palermo promosso in Lega Pro

Con la decisione di ripartire in Serie C solo con playoff e playout, sono ufficialmente promosse in Serie B il Monza, il Vicenza e la Reggina, rispettivamente in testa al Girone A, Girone B e Girone C della Lega Pro al momento della sospensione del campionato a causa della pandemia da covid-19. Scendono nei Dilettanti, invece, Gozzano, Rimini e Rieti.

Con la decisione del Consiglio federale della FIGC di mettere fin3 al campionato di Serie C, sono ufficialmente promosse alla categoria superiore Monza, Vicenza e Reggina. Il Monza aveva un vantaggio di 16 punti sulla seconda in classifica, la Carrarese, e la società brianzola non aspettava altro che questa notizia per festeggiare il ritorno in Serie B. Discreto vantaggio anche per il Vicenza che era in testa al Girone B con un +6 sulla Reggio Audace e +8 sul Carpi, infine la Reggina che saluta il Bari distante di 9 punti.

Serie A Serie A: ecco come funziona l'algoritmo in caso di nuova sospensione del campionato DA UN' ORA

Al primo anno, dunque, il trio Berlusconi-Galliani-Brocchi centra la promozione in Serie B e per il Monza è un ritorno importante visto che mancava dalla B da 19 anni. L'ultimo campionato disputato in cadetteria era quello 2000-2001, quando i brianzoli furono retrocessi con il terzultimo posto. Avanti anche il Vicenza che mancava dalla B dalla stagione 2016-2017, una retrocessione che da lì a poco portò addirittura al fallimento della società. Anche per il Presidente Stefano Rosso e per l'allenatore Mimmo Di Carlo è un grande giorno di festa. Poi la Reggina che ha avuto un acceso duello con il Bari e torna in Serie B a 6 anni dall'ultima volta, quando si piazzò 21a nella stagione 2013-2014.

I tifosi del Monza Calcio, LaPresse Credit Foto LaPresse

Capitolo retrocessioni

Come sono state ufficializzate le tre promozioni in Serie B, vengono certificate anche le tre retrocessioni nei Dilettanti con Gozzano, Rimini e Rieti che dicono addio alla Lega Pro. Anche se, molto probabilmente, arriveranno i ricorsi dalle rispettive squadre a seguito di questa decisione.

Playoff-Playout: come funziona

Dopo Monza, Vicenza e Reggina, serve però una quarta promossa per il campionato di Serie B. Promossa che verrà determinata dai playoff, playoff però su base volontaria. Anche se non si capisce il meccanismo per dire sì o no ad una squadra che voglia affrontare i playoff, con tanti allenatori - che proprio in questi minuti - si sono detti scettici su questa formula. Per i playout per non retrocedere, invece, sarà l'algoritmo a definire la classifica finale e quindi i piazzamenti per affrontare i playout.

Il Palermo torna in Serie C

Intanto, la FIGC ha anche ratificato le promozioni verso la Lega Pro delle prime classificate dei gironi dei Dilettanti. Salgono di categoria, dunque, Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo.

Play Icon WATCH "Come a.d. del Milan...", il lapsus di Galliani scatena Berlusconi. Il siparietto a Monza 00:00:23

Serie A Il Consiglio federale approva i playoff e l'algoritmo: bocciata la proposta della Lega Serie A DA 2 ORE