La Reggina prepara il colpo Menez, il francese su Instagram: "Sud, sto arrivando"

Il club calabrese festeggia la promozione in Serie B "regalandosi" il talentuoso trequartista francese classe 1987: per l'ex Milan è pronto un contratto fino al 2023 secondo il report della Gazzetta dello Sport. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le visite mediche e la firma sull'accordo.

La Reggina si fa un regalo importante per la promozione in Serie B: Jeremy Menez. Il club calabrese è infatti pronto ad ingaggiare il talentuoso trequartista francese, attualmente senza contratto dopo la fine dell'esperienza col Paris FC, club della seconda divisione transalpina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore ex Milan classe 1987 dovrebbe firmare un contratto di tre anni fino al 2023 con la formazione granata che nella prossima stagione militerà nel campionato cadetto.

Serie B È festa per Monza, Vicenza e Reggina: ufficiale il ritorno in Serie B. Palermo promosso in Lega Pro 08/06/2020 A 15:15

Menez, due anni al Milan dal 2014 al 2016 e poi a Bordeaux, Antalyaspor, America in Messico e infine Paris FC, è atteso in Calabria per le visite mediche e la firma sul contratto. Il giocatore sarebbe già partito visto che in mattinata ha postato una foto su Instagram dall'interno di un aereo e ha scritto: "Sud sto arrivando".

