I risultati della 17a giornata

dom. Cagliari-Perugia 3-2 [20’ e 81' Pavoletti (C), 27' Lapadula (C), 29' Strizzolo (P), 54' rig. Casasola (P)]

dom. Benevento-Cittadella 1-0 [22' Tello (B)]

dom. Como-Reggina 0-1 [78' rig. Hernani (R)]

dom. SPAL-Palermo 1-1 [10' Meccariello (S), 32' Brunori (P)]

dom. Südtirol-Ternana 0-0

dom. Venezia-Cosenza 2-0 [18' Crnigoj (V), 75' Tessmann (V)]

dom. Bari-Modena 4-1 [7' Botta (B), 21' Folorunsho (B), 55' aut. Cittadini (B), 90'+2 Di Cesare (B), 90'+6 Diaw (M)]

dom. Frosinone.Pisa 0-0

lun. Brescia-Parma 0-2 [16' Man (P), 90'+5 Bonny (P)]

Classifiche e calendario

Match of the day: Cagliari-Perugia 3-2

Dopo quasi due mesi di astinenza, il Cagliari di Fabio Liverani torna al successo. Lo fa all'"Unipol Domus" contro il Perugia di Fabrizio Castori, al termine di un match vibrante e con 5 gol. Vantaggio sardo al 20': sinistro a giro di Nahitan Nandez che crossa dalla destra e colpo di testa vincente del solito Leonardo Pavoletti. Il raddoppio arriva già al 27' e porta la firma di Lapadula: il nazionale peruviano è il più lesto ad approfittare di una palla persa malamente dalla retroguardia umbra. Perugia che, tuttavia, accorcia immediatamente le distanze: al 29', altra nefandezza difensiva - questa volta a causa di un retropassaggio corto di testa da parte di Capradossi - con Strizzolo che scatta e, di mezzo esterno, beffa Radunovic in uscita. Il Perugia perviene perfino al 2-2 grazie al rigore trasformato al 54' da Thiago Casasola e assegnato per un intervento scomposto in area di Zappa ai danni di Strizzolo. Il Cagliari, allora, comincia a intravedere ogni tupo di fantasma, ma tutto si dissipa all'81' con la rete del definitivo 3-2 di Pavoletti, che incorna a palombella un pallone proveniente dalla destra per merito di Zappa: male Gori, che smanaccia sul palo e poi oltre la linea di porta. Sardi che, a 22 punti, si riportano a -1 dalla zona playoff.

Top: Benevento

Seconda vittoria consecutiva (ancora per 1-0 dopo quella dell'Ennio Tardini" di Parma) per il Benevento di Fabio Cannavaro, che sembra finalmente aver ingranato la marcia giusta. Al "Vigorito", steso il Cittadella, che si arrende alla rete al 22' di Andres Tello, abile ad andare in campo aperto, servire sulla destra Farias (che gli restituisce palla) e a insaccare di testa in tuffo per il suo primo gol stagionale. Benevento che poi, al 63', sciuperà un rigore con Forte, assegnato per un tocco col braccio in area di Branca e magistralmente respinto all'angolino da Kastrati. Grande balzo in classifica dei sanniti i quali, a 21 punti, si portano a -2 dalla zona playoff.

Flop: Brescia

Solo una vittoria (contro la SPAL) nelle ultime undici partire. Prosegue il preoccupante calo di rendimento del Brescia di Pep Clotet che, nel posticipo del lunedì, perde in casa 2-0 contro il Parma. Ducali avanti con Dennis Man, che al 16' trova un rasoterra angolatissimo su assist arreatrato dalla sinistra di Lautaro Valenti. Il raddoppio arriva in pieno recupero e si tratta del primo centro in maglia gialloblù di Bonny, abile - su suggerimento di Woyo Coulibaly, a liberarsi di Mangraviti e a insaccare in diagonale nella nebbia più fitta del "Rigamonti".

Brescia-Parma 0-2, Serie B 2022-2023: Dennis Man (Parma) esulta dopo il primo gol ducale (Imago) Credit Foto Imago

Il consiglio per gli acquisti: Ange-Yoan Bonny (Parma)

Prima gioia italiana, si diceva, per l'attaccante del Parma Ange-Yoan Bonny, subentrato a Brescia al 64' al posto di Gennaro. Classe 2003, franco-ivoriano di Aubrevilles e cresciuto calcisticamente nello Châteauroux, fa della velocità e del dribbling le sue caratteristiche più preziose. A Parma, 13 presenze la scorsa stagione e 11 in quella in corso.

Brescia-Parma 0-2, Serie B 2022-2023: Ange-Yoan Bonny (Parma) esulta dopo il raddopio ducale (Imago) Credit Foto Imago

Il momento social

Inevitabile il gioco di parole per l'argentino ex Inter: guardate che gol! E il (anzi "la") Bari - 4-1 al Modena nonostante l'inferiorità numerica dalla mezzora per espulsione di Raffaele Maiello - vola...

