I risultati della 7a giornata

Ad

sab. Bari-Brescia 6-2 [7' Folorunsho (Ba), 26' Bellomo (Ba), 43' e 55' Cheddira (Ba), 68' Antenucci (Ba), 77' Scheidler (Ba), 86' Olzer (Br), 91' Moreo (Br)]

Serie B Notte fonda per il Como di Fabregas: il Cosenza vince 3-1 IERI ALLE 20:56

sab. Cagliari-Venezia 1-4 [38' Mar. Mancosu (C), 50' Pohjanpalo (V), 64' e 66' Cheryshev (V), 82' Haps (V)] Cannavaro

sab. Cittadella-Ternana 0-2 [34' Palumbo (T), 94' M. Coulibaly (T)]

sab. Modena-Reggina 1-0 [65' Diaw (M)]

sab. Palermo-Südtirol 0-1 [20' Odogwu (S)]

sab. Parma-Frosinone 2-1 [45'+2 rig. Tutino (P), 52' rig. Man (P), 81' Moro (F)]

sab. SPAL-Genoa 0-2 [19' Coda (G), 88' Gudmundsson (G)]

sab. Perugia-Pisa 1-3 [4' e 88' rig. Gliozzi (Pi), 83' Di Carmine (Pe), 91' Touré (Pi)]

dom. Benevento-Ascoli 1-1 [6' Botteghin (A), 48' Farias (B)]

Benevento-Ascoli, Serie B 2022-2023: 2 ottobre 2022, mister Fabio Cannavaro all'esordio sulla panchina del Benevento. Foto di Ivan Romano per Getty Images Credit Foto Getty Images

Classifiche e calendario

Match of the day: Bari-Brescia 6-2

Bari straripante al San Nicola: 6-2 contro la capolista Brescia e vetta condivisa dai Galletti a 15 punti con Rondinelle e Reggina. Vantaggio dei padroni di casa al 7': lunga punizione dalla destra di Bellomo e colpo di testa vincente con Folorunsho. Un mancino sul primo palo di Bellomo, su palla prolungata da Cheddira. Che poi va a segno con una doppietta (dopo una rete annullata dalla VAR ad Ayé per fuorigioco di Benali): al 43' di testa all'angolino su assist di Dorval, poi - al 55' -, di prepotenza su Papetti e con lo scavetto a tu per tu con Lezzerini. Cheddira sempre più primo nella classifica marcatori a quota 7 gol. Il 5-0 porta la firma di Antenucci su punizione deviata dalla barriera (al 68'), ma c'è anche il tempo, al 77', per giocare a tennis con l'ex Digione Aurélien Scheidler, da due passi su assist basso dalla destra di Salcedo. Sul 6-0, a fine partita, il Brescia prova a salvare l'orgoglio con Olzer all'86' e Moreo al 91'. Finisce 6-2!

Top: Pisa

Dopo l'esonero di Rolando Maran, Luca D'Angelo torna sulla panchina del Pisa e i toscani ottengono la prima vittoria in campionato. Arrivata a Perugia, anch'essa con una novità in panchina: Silvio Baldini (dimessosi in estate dal Palermo dopo averlo riportato in B) subentrante a Fabrizio Castori. Al "Curi", ospiti in vantaggio con Ettore Gliozzi, abile a svettare in area e a insaccare su lungo cross dalla destra di Adam Nagy. Lo 0-1 permane sino all'83', quando di Di Carmine perviene al momentaneo pareggio con una spettacolare girata acrobatica da pochi passi. Una gara ricca di occasioni da gol, specie per il Pisa, che trova il modo di vincerla negli ultimissimi minuti: all'88', rigore trsaformato da Gliozzi e concesso per un tocco col braccio in area umbra proprio di Di Carmine. Al 91', quindi, tris firmato da Idrissa Touré, che col destro buca le mani a Gori dopo una palla sradicata da Morutan dai piedi di Santoro. Finisce 1-3.

Flop: Reggina

Altro inatteso ko in vetta. La Reggina di Filippo Inzaghi inciampa a Modena, che vince 1-0 grazie a Davide Diaw, abile al 65' a insaccare con un colpo di testa "a palombella" su assist dalla sinistra di Marsura. Reggina che accumula occasioni su occasioni, al "Braglia, ma che non riuscirà a pervenire al pari. Attilio Tesser salva così il proprio posto sulla panchina dei canarini.

Il consiglio per gli acquisti: Giacomo Olzer (Brescia)

Nel disastroso pomeriggio del San Nicola, il Brescia si consola col primo gol tra i "prof" di Giacomo Olzer, giovane centrocampista classe 2001, che con un potente mancino su assist di Bertagnoli, infila all'86' Caprile all'incrocio dei pali. Rapido trequartista, Olzer - dopo il prestito dal Milan, - è stato acquistato a titolo definitivo per 3 milioni. Milan che, però, manterrà il "diritto di recompra".

Giacomo Olzer del Brescia. Foto di Giuseppe Cottini per Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il momento social

Fabregas: "Convinto dal progetto Como: il mio futuro è qui"

Serie B Reggina e Brescia a braccetto, corre il Bari, Modena in affanno 18/09/2022 ALLE 18:22