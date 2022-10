I risultati dell'8a giornata

sab. Ascoli-Modena 1-2 [26' Dionisi (A), 54' Falcinelli (M), 90' DIaw (M)]

sab. Brescia-Cittadella 1-1 [29' Ayé (B), 70' Antonucci (C)]

sab. Pisa-Parma 0-0

sab. Ternana-Palermo 3-0 [57' Partipilo (T), 77' Palumbo (T), 92' Raul Moro (T)]

sab. Venezia-Bari 1-2 [46' Antenucci (B), 70' Ceccaroni (V), 83' Cheddira (B)]

sab. Frosinone-SPAL 2-0 [48' Caso (F), 88' Mazzitelli (F)]

sab. Reggina-Cosenza 3-0 [10' Rivas (R), 53' Ménez (R), 63' Pierozzi (R)]

dom. Como-Perugia 1-0 [34' Arrigoni (C)]

dom. Südtirol-Benevento 1-1 [39' Pastina (B), 84' Zaro (S)]

Match of the day: Reggina-Cosenza 3-0

Incredibile bagarre nelle prime posizioni di classifica: ben sei squadre racchiuse in tre punti. Intanto, però, la vetta se la godono Reggina e Bari a quota 18. Per gli amaranto di Filippo Inzaghi la gioia e doppia, perché arriva dopo il 3-0 ottenuto nel sentitissimo derby contro il Cosenza di Davide Dionigi, grande ex della Reggina dove si laureò capocannoniere della stagione 1996-1997 di Serie B con 24 reti. Rigoberto Rivas apre le marcature al 10': lungo traversone di Ricci dalla destra, stop dalla parte opposta dell'honduregno, che controlla bene il pallone e lo spedisce all'angolino con un rasoterra imparabile. Stessa cosa si può dire sull'ex Milan Jérémy Ménez, che però calcia dal limite e di mancino. Il risultato è identico, palla a fil di palo e 2-0. Tris calato da Niccolò Pierozzi al 63'.

Top: Como

Va al Como - che finalmente trova la prima vittoria in campionato - la gara di fondo classifica al Perugia. Per la band di Morno Longo, decide la zampata al 34' di Tommaso Arrigoni, abile a insaccare su assist basso e particolarmente teso di Blanco dalla sinistra. Per gli umbri - ora ultimi a 4 punti - di Silvio Baldini, contestazione da parte dei tifosi. Lariani di Cesc Fabregas che, ora, a quota 6, cercheranno di risalire la classifica dopo l'impronosticabile falsa partenza.

Flop: Venezia

Il poker a Cagliari (con doppietta di un certo Denis Cheryshev) sembrava poter proiettare la multinazionale Venezia a un campionato di vertice. Invece, ecco una nuova battuta d'arresto per mano del Bari (capolista a braccetto con la Reggina). Vantaggio pugliese in apertura di ripresa con Mirco Antenucci, abile a insaccare a rimorchi su assist dalla destra di Walid Cheddira. I Galletti cercheranno in continuazione il gol del raddoppio con lo scatenato Cheddira, ma è il Venezia a trovare il pari con l'incornata di Ceccaroni su corner di Cuisance. All'83', però, il Bari passa: il capocannoniere Cheddira segna il suo ottavo gol in campionato e nella settima partita consecutiva. Bari accolto in nottata in aeroporto dai tifosi biancorossi in festa.

Il consiglio per gli acquisti: Niccolò Pierozzi (Reggina)

Tra i gesti tecnici più belli della 8a giornata di Serie B (insieme alla rovesciata acrobatica di Partipilo con la Ternana), il gol del 3-0 della Reggina al Cosenza col classe 2001 Niccolò Pierozzi: palla a campanile di Di Chiara, stop di petto e conlcusione bassa al volo del terzino destro amaranto che fa esplodere di gioia e stupore lo stadio "Oreste Granillo". In prestito alla Reggina dalla Fiorentina, Pierozzi si era particolarmente distinto l'anno scorso con la Pro Patria, nel girone A con 36 presenze e ben 8 reti. Niente male per un terzino che però, va detto, è abilissimo nel gioco "box to box".

Il momento social

Dopo la sconfitta di Frosinone, Joe Tacopina solleva Roberto Venturato dalla panchina della SPAL I candidati per sostituirlo sono Roberto Stellone, Daniele De Rossi e Alfredo Aglietti.

