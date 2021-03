I risultati della 27a giornata

sab. Pisa-Reggina 0-0

sab. Cosenza-Frosinone 1-2 [7' Crecco (C), 45' Novakovich (F), 86' Szyminski (F)]

sab. Cremonese-Salernitana 0-1 [14' Djuric (S)]

sab. Pescara-SPAL 0-1 [9' rig. Valoti (S)]

sab. Venezia-Brescia 0-1 [33' Ayé (B)]

sab. Virtus Entella-Ascoli 0-0

sab. Monza-Pordenone 2-0 [26' Frattesi (M), 62' rig. Gytkjær (M)]

dom. Empoli-Cittadella 1-1 [23' Bajrami (E), 63' Proia (C)]

dom. Reggiana-Lecce 0-4 [15' rig. e 31' Coda (L), 28' Majer (L), 81' rig. Stepinski (L)]

lun. Chievo-Vicenza 1-2 [9' Lanzafame (V), 30' Rigoni (V), 88' rig. Giaccherini (C)]

Match of the day: Reggiana-Lecce 0-4

Altra goleada del Lecce alla Reggiana. Dopo il 7-1 dell'andata al "Via del Mare", la formazione di mister Eugenio Corini cala il poker al "Mapei Stadium" arrivando a 11 centri in due partite contro la formazione di Massimiliano Alvini. Gara aperta e chiusa dagli undici metri, prima dal rigore trasformato da Massimo Coda al 15', poi da quello realizzato da Mariusz Stepinski al'81'. In mezzo, la bordata al 28' di Zan Majer e la seconda rete personale di Coda, che al 31' insacca su preciso assist dalla destra di Pettinari. Dopo questo 4-0, Lecce quinto a 43 punti, a -4 dalla promozione diretta. Reggiana, alla seconda sconfitta consecutiva, sedicesima a quota 28, in zona playout.

Top: Salernitana

Flop: Virtus Entella-Ascoli

D'accordo la posta in palio, altissima, di un match di fondo classifica, ma lo 0-0 di Virtus Entella e Ascoli è quanto di più deludente abbia proposto la 27a giornata di Serie B. Gara "ingessata", penuria totale di occasioni da gol: al di là di una comprensibile prudenza, ad entrambe le squadre, per salvarsi, serve decisamente un altro atteggiamento. Una gara condizionata, per i marchigiani, dall'espulsione al 75' di Marcel Büchel per doppia ammonizione.

Il consiglio per gli acquisti: Davide Frattesi (Monza)

Dopo due pareggi, il Monza torna a vincere. Lo fa contro una squadra in crisi, il Pordenone, che ora conta un solo punto nelle ultime 5 partite. All'U-Power Stadium finisce 2-0 per i brianzoli e, ad aprire le marcature, il centrocampista centrale classe 1999 Davide Frattesi, che al 26' gira imparabilmente a rete, di testa, un preciso cross dalla bandierina dell'ex Parma Scozzarella. Romano, cresciuto nel vivaio prima della Lazio e poi della Roma, il suo cartellino appartiene al Sassuolo, che prima di mandarlo a Monza, lo aveva girato in prestito ad Ascoli e Monza. Già nel giro della nazionale azzurra Under 21, per Frattesi si tratta del quinto gol in campionato in corso, bottino che va a sommarsi alle altre 5 reti realizzate l'anno scorso con la maglia dell'Empoli, sempre in Serie B. Il 2-0 del Monza porta quindi la firma, al 62' su rigore, di Christian Gytkjær, che dal dischetto di sostituisce così a Kevin-Prince Boateng, dopo i due errori stagionali dagli undici metri proprio dell'ex Milan, Sassuolo, Barcellona e Fiorentina. Gytkjaer preferito nell'undici titolare a Mario Balotelli, subentrato proprio al danese al minuto 64. La formazione di Cristian Brocchi rimane in 10 al 74' per l'espulsione di un altro subentrato, il terzino sinistro brasiliano Carlos Augusto, ma il 2-0 al Pordenone resterà fino al triplice fischio. Il Monza, quindi, approfitta del pari interno (1-1) dell'Empoli contro il Cittadella, per portarsi - a 47 punti - a -3 dalla capolista toscana.

Il momento social

A decidere - a favore del Brescia di Pep Clotet - la partita al "Penzo" di Venezia, un'altra rete dell'ex Clermont Foot su assist dalla mancina di Jagiello...

