I risultati della 27a giornata

mar. Benevento-Cremonese 1-1 [33' Improta (B), 36' Baez (C)]

Ad

mar. Brescia-Perugia 2-1 [28' De Luca (P), 81' F. Bianchi (B), 84' Palacio (B)]

Serie B Con Puscas il Pisa torna a vincere e a sognare; Lecce di nuovo 1° 20/02/2022 A 16:44

mar. Ternana-Pordenone 1-0 [48' Pettinari (T)]

mar. Alessandria-Como 1-1 [39' La Gumina, 87' Casarini (A)]

mer. Frosinone-Cosenza 1-0 [82' Charpentier (F)]

mer. Lecce-Ascoli 3-1 [24' Pablo Rodriguez (L), 56' e 95' Coda (L), 70' F. Ricci (A)]

mer. Monza-Parma 1-1 [30 Vazquez (P), 87' Gytkjær (M)]

mer. Pisa-Crotone 3-2 [22' Puscas (P), 37' Benali (P), 45' Torregrossa (P), 60' Mogos (C), 69' Cuomo (C)]

mer. Reggina-Vicenza 3-1 [37' rig. Galabinov (R), 42' Ménez (R), 47' Cortinovis (R), 80' Padella (V)]

mer. SPAL-Cittadella 0-0

N.B.: Permane il totale equilibrio nelle posizioni di vertice. Ecco la situazione aggiornata: Lecce punti 52, Brescia 51, Cremonese 50, Pisa 49, Benevento 47.

Classifiche e calendario

Match of the day: Brescia-Perugia 2-1

Secondo stop consecutivo dopo un periodo d'oro per il Perugia di Massimiliano Alvini. Dopo la sconfitta interna per 1-0 contro il Benevento, il Grifo passa in vantaggio al "Rigamonti" di Brescia con il colpo di testa vincente di Manuel De Luca su perfetta traiettoria dalla destra di Salvatore Burrai. E' il 28'. Passano 2', però e gli umbri restano in dieci per il secondo giallo sventolato a Gabriele Ferrarini dopo una leggera trattenuta a metà campo su Rodrigo Palacio. Il Perugia resiste fino all'81' quando Flavio Junior Bianchi, dopo neanche 1' dal suo ingresso in campo: destro a giro morbido di Palacio, sponda aerea di Baijc e scivolata volante, sottoporta dell'ex Genoa. Tre minuti dopo, 2-1 spettacolo delle Rondinelle: Bianchi, col tacco, chiude il triangolo per Palacio, la cui frustrata all'angolino non lascia scampo a Chchizola. Vittoria fondamentale per la band di Filippo Inzaghi nella corsa alla promozione diretta.

Top: Ternana

Può sembrare scontato un 1-0 contro il fanalino Pordenone ma, si sa, di scontato nel torneo cadetto non v'è proprio alcunché. I punti, in questa fase di campionato, cominciano a valere doppio, a pesare come macigno e, allora, ecco che il successo su misura sui Ramarri (che ritrovano, dopo la bronchite post influenzale, mister Bruno Tedino in panchina) diventa adamantino: vittoria firmata anzitutto dal portiere Antony Iannarilli, che da solo ferma gli ospiti assolutamente arrembanti nel corso del primo tempo. Quindi, da Stefano Pettinari, che al 3' della ripresa trova l'angolino con uno straordinario destro da fuori area. Fere tredicesime a 34 punti, con Cristiao Lucarelli che può dormire sonno tranquilli.

Ternana-Pordenone, Serie B 2021-2022: l'esultanza della Ternana dopo il gol decisivo di Stefano Pettinari. Foto di Luca Marchetti per Getty Images Credit Foto Getty Images

Flop: Alessandria

Certamente non la peggiore partita dei grigi quest'anno, tutt'altro. Contro il Como, grande protagonista di serata è stato l'estremo difensore lariano, classe 1987, che ha parato di tutto. Certo, l'Alessandria che ha prevalso su SPAL, Cremonese, Reggina e Benevento, oppure quella che ha imposto il pari a squadroni come Pisa, Brescia e Lecce (sfiorando addirittura il successo), sembra essersi un po' smarrita. Fondamentale, per la band di Moreno Longo, recuperare la verve: la salvezza diretta può essere davvero alla portata. Nel match del Moccagatta, dopo il rosso sventolato al 34' a Parigini per un pestone rifilato a Gori, il Como trova comunque il modo di passare in vantaggio: tiro da fori di La Gumina e braccio alto, in area, diMantovani. Dal dischetto si presenta proprio l'ex Sampdoria: Pisseri respinge, ma sui piedi dell'attaccante ospite, che insacca a porta vuoto. Dopo, appunto, i miracoli di Facchin, condita da un palo di Mustacchio, l'Alessandria perviene al pareggio all'87' con la frustata di testa di Casarini su cross dalla mancina di Fabbrini. Al 90' anche un gol annullato ai grigi con Palombi per fuorigioco. Finisce 1-1.

Il consiglio per gli acquisti: Flavio Junior Bianchi (Brescia)

Classe 2000, arrivato in prestito a gennaio dal Genoa, con cui era andato a segno anche in Serie A nella gara di Empoli, Flavio Junior Bianchi è da tenere seriamente sotto osservazione. Entra in campo all'80' e all'81' firma già il go del momentaneo 1-1 prima di estrarre dal cilindro un colpo di tacco da palati fini per il 2-1 del Trenza, un incontro tra diverse generazioni all'insegna dello "show". Nato ad Asti e cresciuto a Diano Marina, segnatevi questo nome, perché ne risentiremo parlare in ottica Serie A nelle prossime sessioni di calciomercato.

Il momento social

Lorenzo Insigne ha sfruttato la seconda (e ultima) giornata di riposo concessa ai giocatori del Napoli da Luciano Spalletti (dopo la vittoria dell'Olimpico contro la Lazio), per andare - insieme a tutta la famiglia - a sostenere allo stadio "Ciro Vigorito" il fratello Roberto nel big-match di Serie B tra Benevento e Cremonese. Botta e risposta Riccardo Improta-Jaime Baez tra il 33' e il 36', col vantaggio sannita propiziato proprio da un assist di... Roberto Insigne.

Buffon: "Ragiono solo da calciatore, non voglio pensare al dopo"

Serie B Serie B amarcord: nel 22° turno segnano Pandev, Vazquez e Ramirez 13/02/2022 A 23:34