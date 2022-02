I risultati della 22a giornata

sab. Cittadella-Cremonese 0-2 [22' Casasola (Cr), 54' Buonaiuto (Cr)]

sab. Monza-SPAL 4-0 [45' Dany Mota (M), 52' Sampirisi (M), 77' Gaston Ramirez (M), 89' Colpani (M)]

sab. Parma-Pordenone 4-1 [12' Di Serio (Po), 55' Pandev (Pa), 67' Man, 69' Vazquez (Pa), 79' Benedyczak (Pa)]

sab. Pisa-Ternana 0-0

sab. Vicenza-Cosenza 0-0

sab. Perugia-Frosinone 3-0 [15' e 89' M. De Luca (P), 23' Olivieri (P)]

sab. Reggina-Crotone 1-0 [21' Montalto (R)]

dom. Ascoli-Como 1-1 [17' Tsadjout (A), 65' Arrigoni (C)]

dom. Brescia-Alessandria 1-1 [69' Corazza (A), 90' Moreo (B)]

dom. Lecce-Benevento 1-1 [13' aut. Calabresi (B), 40' Strefezza (L)]

N.B. Martedì 15 e mercoledì 16 febbraio 2022 si torna in campo per il 23esimo turno di campionato.

Match of the day: Parma-Pordenone 4-1

Il Parma cala il poker contro il Pordenone (ripiombato fanalino di coda in compagnia del Vicenza) e torna alla vittoria dopo tre giornate di astinenza. Il pomeriggio al "Tardini", tuttavia, parte minaccioso per i ducali con la staffilata da fuori dell'ex Benevento Di Serio, che al 12' fa secco Buffon. La formazione di Iachini riesce ad emergere nella ripresa: al 55', cross teso di Franco Vazquez per il tiro di prima intenzione in fondo al sacco di Goran Pandev, alla sua prima rete parmense dal suo arrivo a Gennaio dal Genoa. Il rumeno Dennis Man ribadisce in rete una respinta di Perisan a un'altra conclusione del nordmacedone. E' il 67'. Palla al centro e Sabbione, preoccupato di perdere palla su pressione di Vazquez, la perde veramente: El Mudo scarta poi l'estremo difensore del Pordenone e insacca per il 3-1. Quarta rete in contropiede del giovane polacco Benedyczak al 79': finisce 4-1. Il Parma di Buffon riprende la (lunga) marcia verso un posto playoff.

Top: Monza

Dopo due anni di assenza, il presidente del Monza Silvio Berlusconi torna allo stadio e, prima di fare show in conferenza stampa, assiste a un roboante 4-0 della squadra di Giovanni Stroppa. Un punteggio, va detto "facilitato" dall'espulsione dopo solo 10' dello spallino Lorenzo Dickmann. Le prime due rete coincidono con altrettanti tap in, di Dany Mota a fine primo tempo e di Sampirisi al 52'. Quindi, sale in cattedra l'ex Sampdoria Gaston Ramirez, che al 67' insacca di testa su corner di Mazzitelli per il suo primo gol con la maglia del Monza e in Serie B. Un lungo filtrante dell'ex Valoti, manda in porta e a segno Colpani per il punto esclamativo finale.

Monza-SPAL, Serie B 2021-2022. Dopo due anni di assenza, il presidente del Monza Silvio Berlusconi torna (seduto al fianco di Adriano Galliani) all'U-Power Stadium già Brianteo, 11 febbraio 2022.

Flop: Frosinone

Dopo quattro vittorie consecutive, il Frosinone di mister Fabio Grosso cade sul più bello. E lo fa in maniera fragorosa, contro uno scatenato Perugia. Grifone in vantaggio al 15' con Manuel De Luca, che - rapace - approfitta di un disastro difensivo targato Szyminski-Ravaglia. Il 2-0 porta la firma dello scuola (e di proprietà della) Juve Marco Olivieri, ex Empoli e arrivato via Lecce a gennaio: il gol al 23', su assist di Dell'Orco, è un autentico gioiello in sforbiciata. A fine match, all'89', quindi arriva il gol della doppietta per Manuel De Luca, che segna scartando Ravaglia su assist di Kouan dopo una nuova dormita della difesa ciociara. Finisce 3-0. Perugia in zona playoff (all'ottavo posto) a 34 punti. Frosinone sesto (in compagnia del Benevento) a quota 37.

Il consiglio per gli acquisti: Luca Zanimacchia (Cremonese)

Una veronica, un gioco di prestigio straordinario e il passaggio per il vantaggio di Buonaiuto, altrettanto spettacolare, che fissa il 2-0 al Cittadella, nella trasferta del "Tombolato". La Cremonese sogna anche grazie alle giocate dell'attaccante esterno classe 1998 di Desio e di proprietà della Juventus. Grigiorossi secondi a quota 41 in compagnia del Pisa e a solo un punto dal Lecce capolista. A suggello dello straordinario lavoro operato, fin qui, da mister Fabio Pecchia.

Luca Zanimacchia, Cremonese 2021-2022

Il momento social

Non servono parole per commentare il gol - dalla propria metà campo - con cui Adriano Montalto decide il derby tra Reggina e Crotone a favore degli amaranto (1-0) portando fuori dalla crisi la band ora allenata da Roberto Stellone. Basta dare un'occhiata al filmato del tweet qui sotto.

